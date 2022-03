https://mundo.sputniknews.com/20220325/sindicatos-vendidos-en-espana-su-papel-es-vergonzoso-y-dejan-solos-a-millones-de-espanoles-1123588825.html

¿Sindicatos 'vendidos' en España? "Su papel es vergonzoso y dejan solos a millones de españoles"

¿Sindicatos 'vendidos' en España? "Su papel es vergonzoso y dejan solos a millones de españoles"

Con una amenaza de ruptura en la cadena de suministros por la huelga de los transportistas, el Gobierno español de Pedro Sánchez se enfrenta a una grave crisis... 25.03.2022

De primera manoEl Dr. en Sociología, Historiador y escritor, Sergio Fernández Riquelme, vive esta realidad muy de cerca. "Yo vivo en una zona rural de transportistas, y allí se ve de primera mano lo que la propaganda del Gobierno quiere ocultar: gente pasándola muy mal por los precios del combustible, gente pasándola muy mal por el poco valor que se les da a sus productos básicos, y mucha gente que no puede llegar a fin de mes".El analista denuncia que en España las noticias hablan de otros temas, que si bien son importantes, como lo son los geopolíticos o los internacionales, la verdad es que la realidad del trabajador, del productor local, en España y en Europa Occidental, pasa prácticamente desapercibida."Pero vemos como, pese a que los sindicatos no protestan, pese a que los partidos [políticos] no escuchan, una parte de la sociedad civil, trabajadora, obrera, que lleva aguantando muchos años el modelo de desarrollo desigual en el que vivimos, pues ha levantado la voz y ha dicho que sus intereses deben ser tan importantes, como los de otras minorías que sí son protegidas por el Estado, o de temas internacionales a los que prestan toda la atención en los medios actualmente", observa Fernández Riquelme.Sindicatos españolesAl ser consultado sobre el papel que están jugando los sindicatos españoles en la defensa de los trabajadores del transporte, y los trabajadores en general, el analista no duda en calificarlo de "vergonzoso"."Resulta que en esta huelga de transporte, que está, si no paralizando el país, está poniendo el peligro toda la cadena de abastecimiento de los productos de primera necesidad. Han sido sindicatos pequeños, que no tienen poder político, que no tienen influencia en el Gobierno, los que han salido a la calle para decir 'basta' por la situación económica en la que estamos viviendo, con un desempleo estructural que no baja, con esos precios de la gasolina, de la energía que ahogan a los ciudadanos. Y han dicho 'basta', porque los sindicatos de 'clase' que deberían defender a todos los trabajadores, independientemente de su ideología, independientemente de su posición en el mercado de trabajo, callan y dejan solos a millones de españoles que están 'pagando el pato' por políticas, a mi juicio desacertadas, que privilegian a unos pocos y dejan atrás a la mayoría", sentencia el Dr. Sergio Fernández Riquelme.

