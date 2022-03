https://mundo.sputniknews.com/20220325/en-caracas-100-mujeres-asisten-a-jornada-de-esterilizacion-voluntaria-y-gratuita--fotos-1123564508.html

En Caracas 100 mujeres asisten a jornada de esterilización voluntaria y gratuita | Fotos

Un programa de protección y planificación familiar del Gobierno venezolano, recibió solicitudes de cientos de mujeres para realizarse una ligadura de trompas... 25.03.2022, Sputnik Mundo

Ana Rodríguez es caraqueña, tiene 41 años de edad y eligió ser madre por primera vez hace más de 20 años. Se encuentra entre las primeras de las 100 mujeres que pasaron este jueves 24 de marzo por uno de los quirófanos de la Maternidad Concepción Palacios, un hospital materno-infantil emblemático de la capital de Venezuela, para hacerse la ligadura de trompas, uno de los métodos anticonceptivos más utilizado por las mujeres."Yo planifiqué mi familia, mis tres hijos, y no deseo volver a tener más. Tengo una hija pequeña, de 4 años, y la verdad la situación económica no está como para tener muchos hijos", le expresó Ana a Sputnik antes de que la llamaran para ingresar a la sala de espera preoperatoria.Como Ana, la mayoría de las mujeres que participaron en esta jornada especial de esterilización quirúrgica voluntaria, son madres de varios hijos e hijas y fueron informadas por las organizaciones de base que hacen vida en los barrios de Caracas, desde las células del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) hasta los agentes sanitarios del Gobierno de Caracas y el ministerio de Salud, para conocer si deseaban realizarse esta intervención quirúrgica.Una deuda postergada por la pandemiaAl frente de la actividad, acompañando a las mujeres hasta la sala de quirófano, estuvo al alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien dialogó con Sputnik sobre esta jornada."Nosotros, en ese caminar por las calles y los barrios de Caracas, hemos recogido solicitudes de muchas mujeres que se querían esterilizar. Tenemos, en este momento, solicitudes de unas 400 mujeres. Son bastantes. Y nosotros tenemos una deuda con nuestras mujeres, porque en el tema de salud hemos dedicado el 100% de nuestros esfuerzos a la lucha contra la pandemia, en estos dos últimos años", explicó Meléndez.La alcaldesa sostuvo que el trabajo del Estado en la prevención y luego en la vacunación completa contra el nuevo coronavirus de prácticamente toda la población de Caracas dio buenos resultados, y una vez que se salió de la emergencia sanitaria es necesario avanzar en otras tareas que son muy importantes para la salud de la población."Hemos retomado con fuerza todas las tareas pendientes en el área de salud, recuperando centros de salud y quirófanos que teníamos abandonados, para ir saldando esa deuda social que tenemos en materia de salud. Y para eso nos estamos apoyando en las organizaciones del poder popular, que son las que saben las necesidades del pueblo en el territorio. Y una vez que escuchamos, accionamos para tomar medidas inmediatas, como esta jornada especial que programamos para hoy", destacó la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.En los primeros días del mes de marzo, como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, el equipo de profesionales de la Maternidad Concepción Palacios junto con las autoridades de Salud del Gobierno local realizaron una jornada de planificación familiar con un método anticonceptivo temporal, mediante la aplicación de implantes subdérmicos a 100 mujeres."Hoy estamos haciendo una esterilización permanente, un método muy sencillo, una intervención quirúrgica que casi nunca tiene complicación para la paciente, siempre que cumpla su reposo y las recomendaciones para el tratamiento posoperatorio", explicó el director general de la maternidad, el doctor Alí Barrios.El médico especialista en ginecología y obstetricia calificó el operativo como "un éxito" y apoyó el derecho de las mujeres a decidir sobre su salud sexual y reproductiva.Madre soltera, agradecidaEn la sala preoperatoria de la maternidad hay mucha calma. Unas 30 mujeres esperan con la vestimenta quirúrgica ser intervenidas. Cuando se les consulta si no están nerviosas, se ríen y responden casi a coro "no, qué va", como si después del duro trabajo de ser madres van a angustiarse por una operación ambulatoria."Mi último hijo es un bebé, tiene 8 meses. Y el que le sigue tiene dos años de edad. Es muy duro criarlos sola. Y trabajo un día, un día no, y así. Yo tengo años esperando esto, y en esa espera parí dos veces más", le cuenta a Sputnik Andreína Román.Andreína es madre soltera de siete hijos y comenta que decidió esterilizarse porque algunos métodos anticonceptivos no son fiables y otros son muy costosos.

