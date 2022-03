https://mundo.sputniknews.com/20220324/asi-es-como-el-conflicto-en-ucrania-incide-en-la-inflacion-de-729-de-mexico-1123533091.html

Así es como el conflicto en Ucrania incide en la inflación de 7,29% de México

El Índice Nacional de Precios al Consumidor de México (INPC) presentó una inflación quincenal de 0,48%, mientras que la inflación anual se ubicó en 7,29% en la primera quincena de marzo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). México comenzó el 2022 con una desaceleración en la inflación; sin embargo, cerró febrero con un INPC por encima del 7% que está acelerando. De acuerdo con el INEGI, los productos que contribuyeron más a la inflación fueron las mercancías, seguidas de los alimentos y bebidas, así como de mercancías no alimenticias y servicios.Al tema de la pandemia por COVID-19 que generó un alza inflacionaria a nivel mundial se suma ahora el conflicto que se vive en Ucrania y el cual sí tiene algo que ver con la aceleración de este índice en el país latinoamericano. ¿Cómo? De acuerdo con el académico Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la inflación mexicana se ve afectada por el conflicto en Ucrania por el combustible. Si bien México es un país exportador de combustible, también es un importador de gasolinas y gas cuyo precio se ha visto elevado por lo que se vive en Europa del Este y que ha encarecido los recursos. Este 24 de marzo en su conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que el país el precio de las gasolinas se ha mantenido relativamente bajo a comparación en otras naciones gracias a los subsidios del 100% que el Gobierno ha impuesto para condonar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Esto, señaló el presidente mexicano, evita también un desborde en la inflación de México. "Necesitamos controlar la inflación, si se desata, nos afecta mucho porque es carestía, aumenta el precio de todo y no nos rinde el ingreso, podemos tener incrementos salariales pero se reduce nuestra capacidad de compra entonces no hay que permitirla. Hay varias maneras de enfrentarla, produciendo lo que consumimos, ser autosuficientes en energéticos y en alimentos", sentenció.

