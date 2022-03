https://mundo.sputniknews.com/20220323/amlo-mexico-no-sera-intermediador-entre-rusia-y-ucrania-1123473034.html

AMLO: "México no será intermediador entre Rusia y Ucrania"

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el papel de su país es el de la "no intervención" en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania... 23.03.2022, Sputnik Mundo

Priorizar la ayuda humanitaria seguirá siendo la prioridad del Gobierno de México ante la crisis que se vive actualmente en Europa del Este, aseguró el mandatario federal mexicano durante su conferencia del 23 de marzo. También afirmó que el país latinoamericano no quiere gozar de protagonismo en este conflicto, que ha provocado el desplazamiento de alrededor de 10 millones de personas en Ucrania, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas. "Ojalá se llegue a un acuerdo, pero no queremos ser protagonistas... ¿Ofrecer nosotros intermediación? No. Para eso está Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se debe de buscar un diálogo para que no haya guerra, que haya paz, y sobre todo que no haya pérdida de vidas humanas", señaló el presidente de México. Según el mandatario, al país le "conviene más" adoptar una postura de neutralidad, además de que esa línea es lo que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

