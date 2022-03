https://mundo.sputniknews.com/20220324/a-eeuu-le-molesta-una-rusia-mas-fuerte-y-activa-en-el-escenario-internacional-1123552486.html

"A EEUU le molesta una Rusia más fuerte y activa en el escenario internacional"

"A EEUU le molesta una Rusia más fuerte y activa en el escenario internacional"

Joe Biden confirmó tras la cumbre de la OTAN que la alianza militar elaborará planes para desplegar fuerzas y activos adicionales en Europa por el conflicto en Ucrania.

Durante la reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) este 24 de marzo en Bruselas, los asistentes acordaron reforzar el flanco este del bloque militar.Se desplegarán cuatro grupos de combate en Rumania, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia."A EEUU no le conviene un alto el fuego y presiona para que eso no ocurra, porque eso sería el triunfo de Vladimir Putin", dijo a Telescopio el argentino Marcelo Montes, doctor y magíster en Relaciones Internacionales.En este contexto, el experto se preguntó: ¿hasta qué punto EEUU y la OTAN son aliados de Ucrania?. Y agregó que la OTAN "busca una excusa para sobrevivir" y con tal objetivo se alinea con Washington para asegurar su continuidad.Montes lamentó el papel de Europa en el conflicto, "porque en lugar de brindar una solución" respalda a Joe Biden en su presión sobre Moscú."El pueblo ruso es muy especial: es orgulloso, altivo, pero eso no necesariamente redunda en un mundo conflictivo como quiere hacernos creer EEUU", aseguró el analista.Montes se refirió además a los 30 biolaboratorios que el Pentágono financió en Ucrania. "Son un centro de experimentación en todo sentido, hay redes de negocios y Kiev ha entrado en ese juego", manifestó.Los líderes de la Alianza atlántica asimismo pidieron a todos los Estados, incluida China, a "abstenerse" de apoyar la operación militar de Moscú en su país vecino del oeste.En la cumbre, Biden confirmó que su país facilitará 1.000 millones más en ayuda para Kiev y que recibirá hasta 100.000 refugiados.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

