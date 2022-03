https://mundo.sputniknews.com/20220324/voluntario-o-colaborador-de-los-neonazis-doble-rasero-de-los-medios-espanoles-1123543443.html

Voluntario o colaborador de los neonazis: doble rasero de los medios españoles

Voluntario o colaborador de los neonazis: doble rasero de los medios españoles

Los medios españoles están llenos de artículos sobre el señor Mariano García Calatayud, un jubilado valenciano desaparecido en Ucrania. Pero, paradójicamente... 24.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-24T18:35+0000

2022-03-24T18:35+0000

2022-03-24T18:35+0000

españa

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

conflicto en el este de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1123543412_49:47:1157:670_1920x0_80_0_0_98ad54fa63b5fd423e896e399044c724.png

De acuerdo con estas publicaciones, García realizaba labores humanitarias como voluntario en Ucrania. Así, el periódico El Español indica que García "posaba frecuentemente con atuendo y armas militares", pero no menciona que en el telón de fondo de las fotos aparece el logo de la organización neonazi ucraniana Pravi Sektor, prohibida en Rusia.La organización ultranacionalista y militar Pravi Sektor (Sector derecho, en español) se formó durante las protestas del Euromaidán y protagonizó los disturbios y combates callejeros en la capital ucraniana. Los orígenes del movimiento se remontan a los colaboradores de los nazis, que lucharon en la Segunda Guerra Mundial contra la URSS."Lo que estamos viviendo en España a día de hoy es una absoluta falta de información veraz en los medios de comunicación mayoritarios. Me aventuraría a decir incluso que el objetivo de estos lejos de informar consiste en venderle al ciudadano una versión de los hechos muy determinada y sesgada, muy a mi pesar. La objetividad brilla por su ausencia y con su desaparición desaparece también la percepción del peligro que entraña el nazismo como movimiento político", advierte la experta.La politóloga Liu Sivaya, nacida en la ciudad rusa de Krasnoiarsk, es conocida por expresar abiertamente su posición acerca de la operación rusa en Ucrania y cuestionar la objetividad de los medios mainstream respecto al conflicto.La experta confiesa en la conversación con Sputnik que tener una opinión alternativa a lo que difunden los medios españoles "no es seguro para nada"."Mi caso es una prueba de ello, pues por intentar analizar la situación más allá de la condena, a día de hoy me encuentro amenazada de muerte. Podría quizás sonar demasiado alarmista si no se sostuviera en un PDF de 119 de amenazas que ya he enviado a las autoridades pertinentes para que quede constancia de mi delicada situación y en múltiples perfiles de Instagram desde los que se solicita información sobre mi paradero", explica la experta.Según Sivaya, hoy en día lo único aceptable es la rotunda condena de los hechos y todo lo que no sea eso supone poner en peligro la salud y la vida.

https://mundo.sputniknews.com/20220324/asi-los-nazis-ucranianos-usan-a-los-ninos-en-sus-intereses-eso-no-tiene-perdon-de-dios-1123543098.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania, conflicto en el este de ucrania