https://mundo.sputniknews.com/20220323/amlo-quiere-dar-play-otra-vez-a-las-relaciones-de-mexico-con-espana-1123452963.html

AMLO quiere dar 'play' otra vez a las relaciones de México con España

AMLO quiere dar 'play' otra vez a las relaciones de México con España

Tras asegurar que México entraría en una "pausa" económica y comercial con varias empresas españolas, el presidente Andrés Manuel López Obrador recula y ahora... 23.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-23T04:51+0000

2022-03-23T04:51+0000

2022-03-23T04:51+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

gobierno de méxico

gobierno de españa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1122113752_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_44a0fd42b4a15650448051752f04cfed.jpg

Promover la inversión, estrechar las relaciones comerciales y fortalecer los vínculos bilaterales son algunas de las tareas que el Gobierno de México encomendó a Quirino Ordaz como nuevo embajador del país latinoamericano en España. Así lo aseguró el diplomático tras su encuentro con el presidente mexicano en Palacio Nacional, donde recibió la orden de estimular la unión entre ambos pueblos. "Me parece que es una buena oportunidad de estrechar [relaciones], de trabajar muy fuerte, de promover mucho la inversión. Es realmente un vínculo histórico el que tenemos muy grande, muy amplio con España, más de 500 años y creo que tenemos que seguir buscando eso, trabajando muy de la mano", comentó el embajador Ordaz a medios mexicanos. Esta nueva postura del Gobierno mexicano se da semanas después de que López Obrador pidiera hacer "una pausa" con España para evitar que las grandes multinacionales de ese país se aprovechen de las leyes mexicanas para sacar provecho y ganancias millonarias en industrias como la energética y la construcción. "Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista, o sea, sí queremos tener buenas relaciones con todos los Gobiernos, con todos los pueblos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país, y hacen bien, a robarles, pues tampoco queremos nosotros", declaró el mandatario el 9 de febrero. El nombramiento de Quirino Ordaz como nuevo embajador de México en España no estuvo exento de polémica debido a que este político está afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), una de las fuerzas opositoras al Gobierno de López Obrador. Como castigo, el PRI advirtió que Ordaz sería expulsado del partido si acepta el cargo diplomático de la Administración federal. Ya sólo es cuestión de días para que el tricolor formalice la sanción contra el también exgobernador de Sinaloa.

https://mundo.sputniknews.com/20220210/colonialismo-y-corrupcion-las-razones-por-las-que-amlo-pidio-una-pausa-en-sus-relaciones-con-espana-1121445311.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, andrés manuel lópez obrador, gobierno de méxico, gobierno de españa