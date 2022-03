https://mundo.sputniknews.com/20220322/solo-en-dos-paises-de-america-latina-es-seguro-tomar-agua-del-grifo-1123420724.html

Solo en dos países de América Latina es seguro tomar agua del grifo

Solo en dos países de América Latina es seguro tomar agua del grifo

Aunque en la mayoría de los países latinoamericanos el agua del grifo se utiliza para funciones como la higiene o limpieza, solo en dos países se considera... 22.03.2022, Sputnik Mundo

El 22 de marzo, como cada año desde 1993, se conmemora el Día Mundial del Agua, sustancia esencial para la vida. Diariamente los adultos deben tomar más de dos litros del líquido que, para que sea saludable debe ser incoloro, inodoro e insípido y no poseer contaminantes.La exposición a químicos, como grandes concentraciones de cloro, así como de bacterias, o incluso parásitos puede provocar enfermedades en la salud.Actualmente, y según advierte la Organización Panamericana de la Salud (OPS), millones de personas en la región carecen de acceso a agua potable, que agrega que la presencia de microorganismos y sustancias químicas en el agua pueden conducir a sufrir diarreas o intoxicaciones, e incluso, malnutrición y la muerte—principalmente infantil—.De acuerdo al Centro de Control de Enfermedades y Prevención (CDC por sus siglas en inglés) de EEUU, en 187 países no es seguro el consumo de agua de la canilla. Esto debido a que no es adecuada para la salud.Tomar agua del grifo en países de América LatinaEn la región, en México, Argentina y Brasil debería evitarse el consumo de agua por tuberías y optar quizás por otras opciones más confiables como el agua embotellada. Si bien no necesariamente el agua de la canilla en estos países es insegura, principalmente a los turistas se recomienda no consumirla debido a la falta de costumbre del cuerpo para asimilar sus componentes.En cambio, Chile y Costa Rica se destacan por la calidad de su recurso natural y tanto turistas como nativos pueden beber el agua del grifo sin sufrir inconvenientes.En un análisis realizado por el portal Globehunters, se constata que en ambos países “no se deben tomar precauciones a la hora de tomar agua de la llave, excepto en lugares rurales donde no haya acceso a agua potable”.Chile posee rigurosas normativas internas, como la norma 409 que regula y controla la calidad del agua. Además, el país, goza de casi un 100% de cobertura urbana en suministro de agua potable, así como recolección y tratamiento de aguas residuales.Pese a esto, su composición puede variar dependiendo de la localidad, dado que en ciertas regiones del país puede ser menor o mayor la concentración de minerales.Costa Rica, por su parte, está también muy avanzado en cuanto a la potabilidad del agua. La población que es suministrada con agua potable y segura supera el 91,2 % y el 98% de los costarricenses tienen acceso a agua por cañería.Algunas recomendaciones :Al viajar a otro país o incluso visitar otra localidad dentro del mismo, es recomendable informarse sobre la seguridad del recurso. De acuerdo al CDC los servicios estatales o locales responsables del recurso suelen hacer advertencias a su población sobre el uso correcto del agua.

