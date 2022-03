https://mundo.sputniknews.com/20220321/un-diputado-de-argentina-denuncia-al-presidente-por-subir-retenciones-de-la-soja-1123385648.html

Un diputado de Argentina denuncia al presidente por subir retenciones de la soja

américa latina

📈 mercados y finanzas

argentina

soja

harina

alza de precios

López Murpy, ministro de Economía y de Defensa durante el Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001), señaló que la subida de retenciones anunciada el 19 de marzo "es facultad del Congreso, no del Poder Ejecutivo"."Soy diputado para representar y defender a los argentinos y no voy a tolerar el abuso de poder", afirmó.El Gobierno argentino volvió a autorizar este 21 de marzo las exportaciones de harina y aceite de soja, que estuvieron suspendidas durante una semana, después de que el Ejecutivo aumentara del 31 al 33% las alícuotas para su venta en el exterior.Argentina, que es el principal exportador mundial de estos derivados, subió las retenciones de la harina y el aceite de soja el pasado 19 de marzo.La Subsecretaría dictó la suspensión temporaria del diferencial del 2% de los derechos de exportación de harina y aceite de soja, según había estipulado el decreto 790 del 2020.La medida alcanzó a 11 empresas exportadoras de derivados de la soja, de las cuales ocho concentran el 95% de las exportaciones.La disposición se dio a conocer un día después de que el mandatario anunciara un fondo de estabilización para evitar que la inestabilidad de los precios internacionales repercutan en el país.El encarecimiento de bienes y servicios se vio impulsado por un aumento en los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, que en febrero fue del 7,5% y en términos interanuales alcanzó el 55,8%.Así se encareció también la canasta básica alimentaria, que marca el umbral de la indigencia y que subió en febrero 9%.El Ministerio de Agricultura y Ganadería también anunció el 19 de marzo que abría "los registros de exportación de la cosecha 22-23 por un total de ocho millones de toneladas de trigo, que se suman a las dos millones de toneladas ya autorizadas".La Cámara Aceitera de la República Argentina (Ciara), que reúne a las principales empresas agroexportadoras, rechazó la subida de retenciones al considerar que "atenta contra la industrialización de la soja".En 2021, las exportaciones de aceite de soja en bruto llegaron a los 6.873 millones de dólares, mientras que por harina y pellets de la extracción de aceite de soja el país recibió 11.794 millones de dólares.

argentina

