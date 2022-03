https://mundo.sputniknews.com/20220319/una-misteriosa-senal-proveniente-de-la-via-lactea-desconcierta-a-los-astronomos-1123340732.html

Una misteriosa señal proveniente de la Vía Láctea desconcierta a los astrónomos

La señal ha sido denominada como GLEAM-X J162759.5-523504.3 y los astrofísicos creen que podría ser un púlsar de radio enana blanca, aunque esta teoría aún no ha sido comprobada.Según un estudio publicado en arXiv, el radio transitorio periódico GLEAM-X J162759.5-523504.3, descubierto recientemente, es un candidato a ser el primer púlsar enano blanco real. Tiene un periodo de 18,18 minutos (1.091 s) y sus pulsos muestran una emisión de baja frecuencia (72-215 MHz) con una temperatura de brillo ∼ 1016 K que implica una emisión coherente. No tiene ninguna compañera binaria con la que pueda interactuar. Por lo tanto, cumple con los criterios de un púlsar clásico, aunque su periodo es cientos de veces mayor que el de cualquiera de ellas.Cuando una estrella muere, expulsa su material exterior y su núcleo ya no soportado por la presión exterior de la fusión, y colapsa por su propia gravedad. Si la estrella precursora tiene más de 30 veces la masa del Sol, el núcleo colapsa en un agujero negro.Una estrella precursora de entre ocho y 30 veces la masa del Sol da lugar a una estrella de neutrones de unos 20 kilómetros de diámetro y hasta 1,4 veces la masa del Sol. El núcleo de una estrella precursora con una masa inferior a ocho veces la del Sol colapsará hasta convertirse en una enana blanca que acumulará una masa hasta 1,5 veces la del Sol en una bola del tamaño de la Tierra y la Luna.Los púlsares son un subconjunto de las estrellas de neutrones. Se trata de estrellas de neutrones que giran a una velocidad increíble y que tienen un ángulo tal que las ondas de radio brillantes que salen de los polos magnéticos pasan por delante de la Tierra en cada rotación, en una escala de segundos a milisegundos.Los científicos se han preguntado si podría observarse un comportamiento similar en las estrellas enanas blancas y en 2016 estudiaron una estrella llamada AR Scorpii que estaba encerrada en un sistema binario con una estrella enana roja. AR Scorpii parpadea en una escala de tiempo de minutos.Sin embargo, Katz señala que su órbita binaria es más cercana que la de los púlsares de estrellas de neutrones en sistemas binarios, y la señal periódica carece de coherencia. Esto significa que los procesos físicos que producen la señal podrían ser muy diferentes de los púlsares de radio tradicionales.Esto los lleva de nuevo a GLEAM-X J162759.5-523504.3, situada a unos 4.000 años luz de la Tierra. De enero a marzo de 2018, los datos recogidos por el Murchison Widefield Array en el desierto australiano mostraron que pulsaba brillantemente durante aproximadamente 30 a 60 segundos, cada 18,18 minutos, uno de los objetos más luminosos en el cielo de radio de baja frecuencia.No coincidía con el perfil de ningún objeto astronómico conocido, pero el equipo de investigación que lo descubrió pensó que podría tratarse de un objeto hipotético conocido como magnetar de período ultralargo. Es decir, una estrella de neutrones con un campo magnético extraordinariamente potente, pero sin una explicación que encaje.Se consideró la posibilidad de un púlsar, pero hay dos problemas importantes: el primero es ese largo período de rotación y el segundo es que los pulsos eran demasiado brillantes para un púlsar de estrella de neutrones. Ambos, según Katz, se resuelven si el objeto es una enana blanca.De ser así, sería la primera enana blanca descubierta que comparte la física y el mecanismo de radiación de los púlsares de radio tradicionales. Esto significa que GLEAM-X J162759.5-523504.3 podría ser un objetivo prometedor para las observaciones ópticas, aunque las enanas blancas son muy tenues y es posible que no puedan captar ninguna luz visible a su distancia.

