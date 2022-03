https://mundo.sputniknews.com/20220318/estrellas-recien-nacidas-hacen-brillar-una-prominente-galaxia-envuelta-por-una-espiral--foto-1123285827.html

Estrellas recién nacidas hacen brillar una prominente galaxia envuelta por una espiral | Foto

Estrellas recién nacidas hacen brillar una prominente galaxia envuelta por una espiral | Foto

El Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (ESO por sus siglas en inglés) ha captado a la galaxia NGC 4254, o Messier 99, cuyos brazos espirales... 18.03.2022

La galaxia, conocida como NGC 4254 o Messier 99, es un ejemplo de galaxia espiral de gran diseño que tiene brazos espirales prominentes y bien definidos que envuelven fuertemente el centro de la galaxia situada a 49 millones de años luz de la Tierra en la constelación de Coma Berenices.Esta imagen fue capturada por el Explorador Espectroscópico de Unidades Múltiples (MUSE) en el Very Large Telescope (VLT) del observatorio en Chile, en ella se pueden ver los brillantes brazos espirales de la galaxia.El instrumento MUSE del VLT combina un amplio campo de visión con un fino muestreo espacial y un gran rango espectral simultáneo. El instrumento es del tipo espectrógrafo de campo integral (IFS) que permite a los astrónomos medir la intensidad de la luz en función de su color o longitud de onda.La imagen de NGC 4254 combina observaciones realizadas en diferentes longitudes de onda de luz y muestra nubes de gas ionizado por estrellas recién nacidas, donde el hidrógeno se representa en rojo, el oxígeno en azul y el azufre en naranja, según el comunicado de ESO.Las observaciones de NGC 4254 se recogieron como parte del proyecto Physics at High Angular resolution in Nearby Galaxies (PHANGS) cuyo objetivo es estudiar las galaxias cercanas en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético para comprender el ciclo de formación estelar en las galaxias.

