Impresionante: así es la primera foto nítida hecha por el telescopio James Webb

Esta ronda final de ajuste de fase para corregir los errores de alineación tuvo lugar el 11 de marzo, y en su transcurso no se ha detectado ningún problema. Ahora el equipo del Webb está seguro de que todos los parámetros ópticos funcionan tan bien como es posible."Hace más de 20 años, el equipo del Webb se propuso construir el telescopio más potente que nadie haya puesto nunca en el espacio e ideó un diseño óptico audaz para cumplir los exigentes objetivos científicos", dijo el astrofísico Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.Para demostrar sus capacidades, Webb se centró en una sola estrella, denominada 2MASS J17554042+6551277, más conocida como TYC 4212-1079-1.Este brillante objeto, situado a unos 2.000 años luz, es algo más de 16 veces más brillante que el Sol: un buen y claro objetivo para Webb. Se utilizó un filtro rojo para optimizar el contraste visual. De hecho, a pesar de que el telescopio solo miraba la estrella, sus instrumentos son tan sensibles que también se pueden ver las estrellas y galaxias de fondo."Hemos alineado y enfocado completamente el telescopio en una estrella, y el rendimiento está superando las especificaciones. Estamos entusiasmados con lo que esto significa para la ciencia", dijo Ritva Keski-Kuha, subdirectora de elementos del telescopio óptico para el Webb en la NASA Goddard.Aunque se han construido telescopios segmentados en la Tierra, el Webb es el primer telescopio espacial con un espejo segmentado, formado por 18 segmentos hexagonales independientes.Además de una perfecta alineación, los espejos tienen que estar separados mínimamente por unos cuantos nanómetros para poder formar así una superficie de espejo homogénea. Teniendo en cuenta que el telescopio no está al alcance de las misiones de servicio, es crucial que todo funcione perfectamente.Webb está estacionado en una región gravitatoriamente estable del espacio generada por la interacción entre la Tierra y el Sol llamada punto de Lagrange 2, o L2. Estas zonas estables son ideales para las naves espaciales con una misión de larga duración, ya que minimizan el consumo de combustible.La nave espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea (ESA), un proyecto para cartografiar la Vía Láctea, también se encuentra en L2 desde 2014 y poco después de la llegada del nuevo telescopio, Gaia logró captar una imagen del James Webb.En ese momento, el 18 de febrero, las dos naves espaciales estaban separadas por una distancia de alrededor de un millón de kilómetros. Así que no es sorprendente que en la imagen de Gaia el Webb parece una estrella más en un mar de ellas. Cabe destacar, que las dos naves espaciales tienen misiones muy diferentes.En las próximas seis semanas se completará el proceso de alineación del James Webb. Luego, el telescopio comenzará sus preparativos finales para las operaciones científicas. Se espera que las primeras observaciones científicas del telescopio lleguen en algún momento del verano del hemisferio norte.El Webb, que se asoma al cosmos con sus ojos infrarrojos, revelará muchas cosas que actualmente no podemos ver. Se espera que nos muestre zonas distantes del Universo, dándonos más información sobre cómo se formaron las estrellas y las galaxias; que nos muestre con mucho más detalle cómo nacen las estrellas y los planetas; y que se asome a las atmósferas de mundos lejanos, en busca de signos de vida.

