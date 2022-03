https://mundo.sputniknews.com/20220319/presidente-de-argentina-anuncia-fondo-de-estabilizacion-de-precios-para-combatir-inflacion-1123331337.html

Presidente de Argentina anuncia fondo de estabilización de precios para combatir inflación

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que su Gobierno creará un fondo de estabilización para evitar que la... 19.03.2022, Sputnik Mundo

Con un alza de precios que en febrero fue del 4,7%, el jefe de Estado instruyó al gabinete económico a fin de que "tome las medidas necesarias para enfrentar la inflación, sobre todo la que incide en los alimentos".Esas iniciativas incluirán "acuerdos con sectores", pero el mandatario advirtió a sus ministros "que no duden en aplicar todas las herramientas del Estado para fijar las medidas necesarias".Dado que la inflación ya llegó al 52,3% interanual, el mandatario anunció que convocará desde este lunes a sectores productivos y a la sociedad civil para hacer una mesa de acuerdo" que ayude a combatir el alza de precios.Durante su discurso, Fernández hizo foco sobre el contexto internacional que perjudica al país, con una "guerra que está incidiendo negativamente, causando mayores problemas", dijo el presidente en relación a la operación militar de Rusia en Ucrania, que comenzó el 24 de febrero.El mandatario observó que la tonelada de trigo siempre costó menos de 300 dólares la tonelada, pero ahora llegó a un nivel récord, superando los 400 dólares por tonelada.A ello se suma una situación estructural por la que el país lleva "10 años consecutivos con una inflación de dos dígitos"."La inflación es un fenómeno histórico, casi una maldición con la que hemos crecido", sostuvo.Por ello el Gobierno se comprometió a "garantizar la producción de insumos y asegurar que los precios de los alimentos sean accesibles"."En este mismo momento, estamos enfrentando un momento bisagra de la historia argentina y mundial, se suman nuevas tensiones a viejos desafíos que no supimos o no pudimos encarar", planteó tras una reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Martín Guzmán; el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.Un día después de que el Senado sancionara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el que se habilita al Gobierno a refinanciar el préstamo de 45.000 millones de dólares otorgado al Ejecutivo anterior, el presidente también destacó que por primera vez el Congreso hiciera uso de la potestad constitucional que tiene para emitir su opinión sobre la refinanciación de la deuda.El pacto, que fue resistido dentro de su propia coalición, "era necesario para que las empresas argentinas pudieran acceder a crédito", justificó.La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el límite debajo del cual una persona cae en la indigencia, aumentó en febrero 9% respecto al mes anterior, lo que llevó el alza interanual al 52,2%.

