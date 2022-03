https://mundo.sputniknews.com/20220318/una-argentina-quebrada-y-dolida-asume-su-hipoteca-con-el-fmi-1123321811.html

Una Argentina quebrada y dolida asume su hipoteca con el FMI

En el camino parlamentario para dilucidar esa cuestión, el Frente de Todos ha terminado por fracturarse.Da cuenta de ello la carta difundida por los 13 senadores que en la víspera rechazaron el proyecto por el que se faculta al presidente, Alberto Fernández, a refinanciar un préstamo de 45.000 millones de dólares que el Fondo concedió al Gobierno precedente de Mauricio Macri (2015-2019)."Repetidas veces han acorralado a la sociedad (…) con este tipo de operaciones", esgrimió este grupo en el documento titulado "Los muertos no pagan las deudas". "Entendemos que los números tienen que 'cerrar con la gente adentro' y, lamentablemente con este pacto, millones de compatriotas seguirán afuera y otros tantos más, quedarán excluidos".Frente a un bloque opositor casi unánime en su defensa del proyecto, quedó expuesto el desgarro del oficialismo, donde otros 20 senadores sumaron sus votos positivos a los 56 que hubo en total. Dejó clara su posición la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, que solo se hizo presente para abrir la sesión y en momentos muy puntuales. Su ausencia resonó durante la votación.Razones de cada cualTras el debate en el plenario, el senador oficialista Rubén Uñac reconoció en una entrevista con la Agencia Sputnik la resignación con la que votó a favor del acuerdo. "No ha sido alegre tratar y compartir este debate, pero entiendo que si no habría significado un default [cese de pagos] para el país", justificó.Sin un pacto con el FMI, la provincia de San Juan (noroeste), donde gobierna su hermano Sergio, se habría visto sin financiamiento. Haría resultado afectada la minería, que engloba el 75% de las exportaciones de esta jurisdicción, y los pactos alcanzados con otros organismos internacionales, como el Banco Interamericano del Desarrollo (BID).Aunque dijo respetar "las disidencias", de sus compañeros, Uñac admitió que él respondía "a una provincia y a un gobernador" y por lo tanto "el lineamiento fue ése".Los senadores de Juntos por el Cambio consultados por Sputnik tampoco mostraron gran entusiasmo por la iniciativa sancionada.La legisladora observó que el acuerdo contempla cuatro años y medio de gracia, pues Argentina queda eximida de pagar hasta 2026, aunque después deba hacer frente a sucesivos vencimientos hasta 2034."Estamos en un cuello de botella y la verdad que no sabemos cuál es la salida", confesó. "Es dolorosísimo estar en esta situación, tenemos que revertir todo esto pero debemos 300.000 millones de dólares".Su compañera Stella Maris Olalla planteó que existe "una responsabilidad política muy grande" que atañe no solo al Gobierno de Alberto Fernández o al precedente de Macri, sino a todos los Ejecutivos."No podemos salir de este círculo vicioso de deuda que tenemos", concedió. "Argentina es un país que viene financiando deudas permanentemente y venimos incrementando nuestro pasivo no solo con el FMI, sino con todos los organismos internacionales y tenedores de bonos".Dicho esto, la senadora asumió que le toca al Ejecutivo "hacer un plan adecuado para mejorar la situación que hay". A su juicio, la actual gestión debe "analizar bien dónde hay que mejorar, y qué gastos no son necesarios y hay que corregir".Su bloque, eso sí, se deslinda de esa responsabilidad. "Entiendo que no podemos cogobernar. Sí no vamos a apoyar ningún aumento de impuestos, de modo que la responsabilidad es del Gobierno", asumió.El senador opositor Luis Naidenoff, presidente del bloque Juntos por el Cambio en el Senado, salía del Congreso tras formular algunas declaraciones en televisión cuando se detuvo a charlar con Sputnik.Afirmó que de no firmar el acuerdo, el país "no tendría los recursos para hacer frente a la deuda".Ahora, hay "muchas propuestas durmiendo sueño de los justos en las comisiones, así que esperemos que el oficialismo tome conciencia del resultado electoral (de los comicios de 2021) y que nos dé la participación que merecemos en la discusión", advirtió.Consultado al respecto, no supo precisar cuáles debían ser las prioridades económicas que debían afrontarse.A la espera de que el directorio ejecutivo del FMI apruebe ahora el acuerdo sancionado en el Congreso, Alberto Fernández tiene ahora otra línea de combate. En términos bélicos lo planteó el propio mandatario, al anunciar que desde este viernes comenzaría "una guerra" contra la inflación, que en febrero fue del 4,7% y la interanual llegó al 52,3%.Otra línea de fuego más, dentro de un Frente de Todos cuyo nombre parece haber caducado.

