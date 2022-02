https://mundo.sputniknews.com/20220225/no-entiendo-la-mitad-de-lo-que-dice-las-redes-estallan-contra-la-nueva-cancion-de-rosalia-1122262488.html

"No entiendo la mitad de lo que dice": las redes estallan contra la nueva canción de Rosalía

"No entiendo la mitad de lo que dice": las redes estallan contra la nueva canción de Rosalía

Rosalía se suelta la melena en el videoclip de su lanzamiento de su nueva canción, pero no la que estamos acostumbrados a ver. 25.02.2022, Sputnik Mundo

Con un corte de pelo a la altura de los hombros, teñida de rojo y subida a unos tacones de 20 centímetros, la cantante apuesta por el heels dance para presentar su canción Chicken Teriyaki, que salió a la luz tan solo hace unas horas y no deja de generar todo tipo de comentarios.Cada vez que Rosalía se manifiesta en las redes sociales, surge una ola de mensajes. Ya sea para bien o para mal, la cantante catalana sabe qué es lo que va a causar impacto. Unas veces es por su rompedor estilo, otras, son las letras de sus canciones y algunas veces es una mezcla de ambos elementos.Es el caso del lanzamiento de su nueva canción Chicken Teriyaki el 24 de febrero, una canción de reggaetón que apenas dura dos minutos y que está bastante lejos de aquellos temas que compuso durante su primera etapa como artista. "Pa' ti naki, chicken teriyaki, tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki", dice el estribillo.Las letras de Chicken Teriyaki, que sucede a Saoko y La fama, no han dejado indiferente a nadie y los internautas han empezado a crear todo tipo de memes tras el lanzamiento de su nuevo tema bromeando sobre su pegadizo estribillo.Habrá que esperar hasta el 18 de marzo para conocer el resto de canciones que conformen su tercer álbum de estudio Motomami. Sea como fuera, es indudable que Rosalía se encuentra en una fase de experimentación con géneros más urbanos, aunque mantiene su estilo propio y no tiene miedo al cambio.

