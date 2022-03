https://mundo.sputniknews.com/20220318/amlo-celebra-aprobacion-de-reformas-para-que-el-gobierno-pueda-promover-la-revocacion-de-mandato-1123291225.html

AMLO celebra aprobación de reformas para que el Gobierno pueda promover la revocación de mandato

AMLO celebra aprobación de reformas para que el Gobierno pueda promover la revocación de mandato

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró que este 17 de marzo se haya aprobado las reformas en el Congreso para que el mandatario... 18.03.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

gobierno de méxico

andrés manuel lópez obrador

El jefe del Ejecutivo mexicano se dijo a favor de lo resuelto por los legisladores y que se publicó la noche de este 17 de marzo en el Diario Oficial de la Federación en donde se anuncian modificaciones a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a Ley Federal de Revocación de Mandato. Dichas reformas modifican los alcances del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas, lo que permite que a partir de este 17 de marzo los integrantes del Gobierno, incluido el presidente, puedan promover la consulta de revocación de mandato, algo que tenían prohibido debido a la veda impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE). "La mayoría de la gente no sabe [de la consulta] porque el INE está actuando de manera antidemocrática", agregó el mandatario, quien aprovecho para hacer un llamado a la participación el próximo 10 de abril, día en que se realizará la consulta de revocación de mandato.López Obrador aseveró que el INE no ha hecho un buen trabajo en la difusión de la consulta, la cual, dijo, será histórica pues sentará un precedente para la democracia participativa del país. "Que participe la gente, no le hace que vote en contra mía, pero que participemos", sentenció.

méxico

