El Kremlin califica de inadmisibles las declaraciones del presidente de EEUU sobre Putin

El 16 de marzo, Biden afirmó ante la prensa que Putin "es criminal de guerra".El representante del Kremlin recordó que en 1945 EEUU lanzó bombas atómicas sobre Japón, una acción que no tenía ningún sentido desde el punto de vista militar porque "el país ya estaba derrotado"."Nuestra firme convicción es que el presidente de una nación como EEUU no tiene ningún derecho a decir lo que dijo", concluyó.Rusia rechaza la decisión de la CIJAdemás, Peskov detalló que Rusia no puede tomar en consideración la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya sobre el caso de Ucrania contra Rusia, en el que Kiev pide imponer a Moscú medidas provisionales por el "genocidio" de los ucranianos en el marco de la operación militar especial rusa.El 16 de marzo, la CIJ dictaminó que Rusia debe suspender de inmediato su operación militar en Ucrania.El 9 de marzo pasado, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, declaró que la delegación de Rusia se había negado a participar en las audiencias de la CIJ, al calificar de absurda la demanda de Ucrania.El objetivo de las audiencias, celebradas el 7 y el 8 de marzo, según la CIJ, fue una solicitud presentada por Kiev para determinar las medidas cautelares para que Moscú detuviera su operación militar.La delegación rusa no asistió a las audiencias, de lo cual notificó por anticipado.Rusia descarta la suspensión de pagosAsimismo, Peskov afirmó que el Kremlin descartó la posibilidad de un impago en Rusia.El Ministerio de Finanzas ruso emitió el 14 de marzo la orden de pago a los bancos estadounidenses para que transfieran más de 117 millones de dólares a los tenedores de sus bonos.Peskov advirtió que una hipotética suspensión de las obligaciones ante los acreedores podría ser generada "solo de forma artificial" por agentes externos.Estados Unidos y la Unión Europea vienen imponiendo sanciones unilaterales a Rusia desde hace años con distintos argumentos.Rusia y Ucrania, lejos de un mutuo acuerdoEl vocero ruso también apuntó que Rusia y Ucrania de momento están lejos de un acuerdo respecto a la operación especial rusa."El trabajo continúa, cuando haya avances les avisaremos", recordó.El portavoz señaló que la delegación rusa demuestra una disposición mucho mayor que la ucraniana para llevar a cabo las negociaciones en modo de emergencia.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.

