Organismo chileno oficializa renuncia de convencional que fingió tener cáncer



SANTIAGO (Sputnik) — El Tribunal Calificador de Elecciones de Chile (Tricel) hizo oficial la renuncia del convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien...

La promulgación de la renuncia oficial permite a la Convención gestionar algunos temas pendientes como por ejemplo, que Rojas Vade aún seguía recibiendo su sueldo a pesar de que hace siete meses no asiste ni participa de las sesiones del órgano.De esta manera, la Convención Constitucional pasó oficialmente de tener 155 a 154 convencionales constituyentes.Rojas Vade alcanzó notoriedad pública en Chile durante las masivas protestas ciudadanas del estallido social en octubre de 2019, cuando aseguraba padecer leucemia y se manifestaba en las calles con el cabello y las cejas rapadas y utilizando catéteres médicos.Con un discurso en que pedía mejor salud para Chile, Rojas Vade consiguió un escaño en la Convención, asegurando que trabajaría a pesar de que, según él, le quedaba poco tiempo de vida.En septiembre de 2021 un medio nacional descubrió inconsistencias en su relato y el convencional se vio obligado a confesar que no estaba enfermo, comprometiéndose a renunciar al cargo.Debido a que no existía ninguna ley que le permitiera renunciar, el Congreso debió tramitar una reforma constitucional que tras estancarse en su trámite legislativo por algunos meses, consiguió ser aprobada la semana pasada.

