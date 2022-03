https://mundo.sputniknews.com/20220301/rojas-vade-el-constituyente-chileno-que-mintio-sobre-su-leucemia-volveria-a-funciones-1122426637.html

Rojas Vade: el constituyente chileno que mintió sobre su leucemia volvería a funciones

El constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien en septiembre de 2021 confesó no tener leucemia como había asegurado públicamente, retornaría a la Convención... 01.03.2022, Sputnik Mundo

Rojas Vade alcanzó notoriedad pública en Chile luego de participar del movimiento ciudadano de protesta contra la institucionalidad político-económica del país en el llamado estallido social de octubre de 2019.Por aquellos días aseguraba padecer leucemia y se le vio participar de las protestas populares en la bautizada Plaza de la Dignidad de Santiago de Chile, con catéteres y el aspecto propio de una persona que atraviesa un cáncer avanzado.Rojas Vade levantó las banderas del acceso universal a la salud pública en el país, posición política que luego acompañaría su candidatura para convertirse en constituyente de la Convención Constitucional chilena, a través de su exitosa postulación junto a la Lista del Pueblo, que recogió a distintas personalidades y representante ciudadanos del octubrismo en el país andino.Sin embargo, transversal fue la sorpresa cuando en septiembre de 2021 Rojas Vade reconoció públicamente al medio chileno La Tercera que no padecía leucemia —mas sí otras patologías— y que la bandera de lucha de su candidatura emergió sobre la base de una mentira.El convencional señaló en septiembre pasado que no volverá a asistir, conectarse de manera remota ni participará en ninguna sesión de la Convención y tampoco votará en las instancias que corresponda, argumentando que su situación podría generar dificultades en el funcionamiento normal de la asamblea.Restitución ante un vacío legalAnte el escándalo político y mediático el constituyente Rojas Vade renunció a su escaño en la Convención Constitucional en representación del Distrito 13 —que enmarca las comunas capitalinas de El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, San Ramón, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda—.No obstante, existe un vacío legal en la legislación electoral y en la Constitución Política vigente que no estipula la presentación de suplentes ante situaciones de renuncia de un parlamentario o constituyente.El abogado y constituyente chileno Fernando Atria explicó en exclusiva a Sputnik, que en Chile los parlamentarios y los convencionales no son elegidos con suplentes respectivos. De esta forma, en caso de vacancia en un escaño, el suplente es designado por el partido político que integra o por el partido político que respaldó su candidatura como independiente.Sin embargo, Rojas Vade alcanzó un puesto como convencional a través de la Lista del Pueblo, un movimiento ciudadano compuesto por independientes. Al no contar con un partido político como respaldo, Rojas Vade no puede ser reemplazado, lo cual provoca un vacío en el órgano constituyente y sus equilibrios representativos."Estoy obligado a retomar mis funciones como convencional"El todavía constituyente Rojas Vade anunció a través de sus redes sociales este lunes 28 que si no se le permitía renunciar de manera formal, retomaría su puesto en la Convención Constitucional.Luego de su renuncia, quien fuera incluso vicepresidente adjunto de la Convención Constitucional deberá retomar sus actividades como constituyente el próximo 1 de marzo."Yo mantengo mi compromiso de renuncia, pero también tengo un compromiso con mis electores del distrito 13, quienes me escogieron como parte de un proyecto político que hoy tiene un voto menos, porque las fuerzas políticas del Parlamento no tienen un interés real en que sea reemplazado", afirmó.El 22 de febrero Rojas Vade declaró vía telemática ante el Comité de Ética y Probidad de la Convención Constitucional sobre los hechos denunciados durante la presidencia de Elisa Loncón. Aseguró tener la "voluntad de restituir el 100% de las rentas no donadas que he percibido durante mi ausencia. Actualmente, me encuentro a la espera de la resolución y los mecanismos de ejecución".

