Más de 20.000 voluntarios quieren combatir del lado de Donbás

Más de 20.000 voluntarios quieren combatir del lado de Donbás

MOSCÚ (Sputnik) — Más de 20.000 voluntarios se ofrecieron a combatir del lado de Donbás en la operación militar que se lleva a cabo, informó el líder de la... 16.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-16T12:25+0000

2022-03-16T12:25+0000

2022-03-16T12:25+0000

internacional

denís pushilin

república popular de donetsk (rpd)

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

europa

La lista de los países de procedencia de los voluntarios es larga, incluye incluso a Estados Unidos, detalló Pushilin.El líder de la RPD declaró que la operación de liberación de Donbás concluirá próximamente.Pushilin recordó que el territorio de la RPD no es muy pequeño, según la escala europea; la república tiene salida al mar, su población —de hasta 2,5 millones de personas— aumenta, a pesar de que algunos habitantes emigran a Rusia.Preguntado sobre la demarcación de la frontera entre Rusia y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, el líder de la RPD dijo que éste no es un asunto actual y se regulará a su tiempo.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.El Ministerio de Defensa ruso afirma que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

