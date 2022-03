https://mundo.sputniknews.com/20220316/la-verdadera-victima-de-las-sanciones-antirrusas-1123164796.html

La verdadera víctima de las sanciones antirrusas

La verdadera víctima de las sanciones antirrusas

EEUU, la UE y varios otros países impusieron sanciones y controles a las exportaciones hacia Rusia en respuesta a la operación militar especial en Ucrania que... 16.03.2022, Sputnik Mundo

En particular, la prohibición de las importaciones de petróleo, gas natural y carbón rusos hizo disparar los precios de la gasolina y del combustible para calefacción en EEUU. Por su parte, las cadenas de tiendas y restaurantes que optaron por abandonar el país sufren pérdidas multimillonarias.También cabe recordar que hay ciertos bienes rusos de los que Occidente no puede prescindir, como fertilizantes minerales.Rusia, a su vez, afirma que las sanciones económicas no se traducirán en una situación de desabastecimiento, pues tiene previsto reorientar el mercado y colaborar con los países amigos.

