EEUU prohíbe las importaciones de petróleo y gas rusos

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, anunció en una rueda de prensa la prohibición de las importaciones de petróleo ruso. 08.03.2022

"Es una decisión que cuenta con el apoyo de ambos partidos en el Congreso y, creo, de todo el país", aseguró Biden.Biden firmó una orden ejecutiva que impone sanciones al sector energético ruso en respuesta a su operación militar en Ucrania.La orden prohíbe la importación a EEUU de petróleo crudo ruso y determinados productos petrolíferos, gas natural licuado y carbón.Además, prohíbe las nuevas inversiones estadounidenses en el sector energético de Rusia y la financiación o habilitación de empresas extranjeras que estén realizando inversiones para producir energía en el país euroasiático.El mandatario estadounidense reconoció que la decisión de Washington de prohibir las importaciones relacionadas con el petróleo ruso no está exenta de costos para su país.Biden informó que la decisión se tomó en estrecha consulta con aliados, incluso en Europa, muchos de los cuales Estados Unidos entiende que pueden no estar en condiciones de unirse a su país en esta prohibición.También dijo que Estados Unidos produce mucho más petróleo a nivel nacional que todos los países europeos juntos.Añadió que la decisión de prohibir las importaciones de petróleo de Rusia no está exenta de costos para Estados Unidos.El presidente estadounidense comunicó que le pidió al Congreso que apruebe la ley para proveer a Ucrania 12.000 millones de dólares en concepto de asistencia."Insto al Congreso que apruebe el paquete de ayuda por 12.000 millones de dólares para Ucrania que yo les pedí", dijo Biden.A su vez, la Casa Blanca confirmó que Biden, firmará una Orden Ejecutiva que impone una serie de restricciones al sector energético ruso."La Orden Ejecutiva de hoy prohíbe: la importación a EEUU de petróleo crudo ruso y ciertos productos derivados del petróleo, gas natural licuado y carbón", informó la entidad.La orden también prohíbe nuevas inversiones estadounidenses en el sector energético de Rusia y la financiación o habilitación de empresas extranjeras que están invirtiendo para producir energía en el país euroasiático.Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tras un discurso del mandatario Joe Biden sobre el tema agregó que el Congreso de EEUU aprobará una nueva legislación sancionando a Rusia por su operación militar en Ucrania.Pelosi añadió que la nueva normativa prohibirá la importación de productos energéticos y de petróleo, además de promover la revisión del acceso de Rusia a la Organización Mundial del Comercio y fortalecer la denominada Ley Magnitsky, que impone sanciones.Las anteriores sanciones apuntaron al sector bancarios y a funcionarios del gobierno, incluído el presidente Vladímir Putin.Varios países de Occidente han aplicado sanciones a Rusia luego de que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

