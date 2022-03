En la oscuridad casi total: así se ve Ucrania desde el espacio | Fotos

https://mundo.sputniknews.com/20220316/en-la-oscuridad-casi-total-asi-se-ve-ucrania-desde-el-espacio--fotos-1123201408.html

Una imagen espacial de la NASA ha mostrado al territorio ucraniano como nunca antes se había visto: en un apagón casi total a raíz del comienzo del conflicto... 16.03.2022, Sputnik Mundo

La herramienta Worldview de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) permite visualizar cómo se ve el mundo durante la noche desde el espacio exterior. A menudo, estas fotografías tomadas vía satélite cautivan por su belleza y espectacularidad. Sin embargo, desde finales de febrero este país de Europa del Este no se ve de la misma manera. Un repaso rápido por la página de Worldview deja ver que, desde finales de febrero y hasta la fecha, el suelo ucraniano luce en una oscuridad casi total, con sus principales ciudades en apagones constantes. En cambio, las ciudades de otros países aparecen completamente iluminadas.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varios paquetes de sanciones individuales y sectoriales que, por vez primera, se extienden al presidente Vladímir Putin y al ministro de Exteriores Serguéi Lavrov, prevén la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central de Rusia.Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los enfrentamientos han provocado el desplazamiento de más de 3 millones de refugiados.

