Analista político español Javier Couso critica demonización de Rusia por medios de prensa

LA HABANA (Sputnik) — La demonización de Rusia, tanto en el campo informativo como en la vida socio-cultural forma parte de las campañas de desinformación y... 16.03.2022, Sputnik Mundo

Couso, que participa en La Habana en el coloquio internacional "Patria", dedicado al 130 aniversario de la creación del periódico con ese nombre, fundado por el héroe nacional de Cuba, José Martí (1853-1895) y que sesiona en la Casa de las Américas, criticó la censura a los medios de información ruso Sputnik y RT, y las campañas difamatorias dirigidas contra Moscú.Asimismo, subrayó que se está usando el "ablandamiento" de la opinión pública, y se han dedicado a esa tarea la mayoría de los medios de comunicación en España —y Europa—, en todos los segmentos, no solo los informativos sino los culturales, que es —aseguró—, "donde se crea opinión"."La 'rusofobia' está en los debates, en los magazines, en diferentes segmentos de programas de 'cotilleo' o de farándula, se habla contra los rusos; en programas de deportes, contra los rusos; en los de debate político, contra los rusos. Han conseguido convencer a la mayoría de la población española que no tenía ningún problema con Rusia, por lo tanto este es un momento gravísimo", enfatizó a Sputnik el analista político español.Según el ex eurodiputado ibérico, con eso han conseguido llegar al 100% de la población con formas muy hábiles, porque no hay voces que contrastan la información, no se invita a ningún analista o experto ruso que explique por qué se hace esa operación militar especial en Ucrania, y no se invita al embajador ruso a los medios de comunicación.Durante su intervención en el coloquio, el activista español denunció que durante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los medios de comunicación occidentales tomaron partido con Kiev, sin darle la oportunidad a Moscú de explicar sus razones que es —reiteró— "lo que debe de hacer el periodismo"."Hay que contar las dos fuentes informativas de lo que pasa en una guerra. Digo que ha muerto el periodismo porque hay una práctica unanimidad en demonizar en este contexto a Rusia y de no dejar espacio al periodismo diferenciado del oficial", precisó Couso.

