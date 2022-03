https://mundo.sputniknews.com/20220314/mexico-seguira-aplicando-vacuna-sputnik-no-sancionaremos-a-nadie-1123068143.html

México seguirá aplicando vacuna Sputnik: "No sancionaremos a nadie"

México seguirá aplicando vacuna Sputnik: "No sancionaremos a nadie"

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador reiteró que su Gobierno no impondrá sanciones económicas ni comerciales por el conflicto que se vive en... 14.03.2022, Sputnik Mundo

El país latinoamericano respetará los contratos y los convenios que ha firmado con todas las marcas de vacunas, entre ellas la de fabricación rusa. Así lo aseguró el mandatario mexicano luego de que un periodista le preguntara si Sputnik V seguirá formando parte de las jornadas de vacunación en México, en el contexto de los enfrentamientos armados entre el ejército ruso y las fuerzas ucranianas, situación que ha derivado en sanciones en contra de los inversionistas de este biológico. Y aunque afirmó que México ya no necesita más biológicos porque tiene las dosis suficientes, reconoció que su Administración no tendría por qué cancelar acuerdos con el laboratorio ruso que elabora Sputnik V. "Si el convenio que se había hecho tenía el compromiso de adquirir vacunas en una determinada cantidad, se mantiene. Todos los compromisos se deben de cumplir y nosotros no vamos a participar en sanciones a nadie. No nos metemos. Llamamos a que se busque el diálogo, se consiga la paz, se evite la pérdida de vidas humanas, pero no nos metemos a tomar sanciones. Mucho menos a mandar armas. Eso no. No participamos en eso", insistió el mandatario mexicano desde Palacio Nacional. Desde el 1 de marzo, a los pocos días de que comenzó el conflicto en suelo ucraniano, López Obrador aseguró que su Gobierno no está de acuerdo con la censura que algunas empresas —como Facebook, Twitter o Instagram— han ejercido en contra de medios rusos como Sputnik y Russia Today (RT). "No estoy de acuerdo con que haya censura en medios de información. Me manifesté en contra de cuando le cancelaron la cuenta en redes social al presidente Trump como no estoy de acuerdo con el hecho que se censure a medios de comunicación de Rusia y de ningún país. Tenemos que hacer valer la libertad", respondió el mandatario a la pregunta de Sputnik durante una conferencia de prensa celebrada en la Ciudad de México.

