Con apoyo de Occidente: nuevo crimen de guerra del Gobierno de Ucrania en Donetsk

Nuevo acto de genocidio de Kiev en DonetskKiev ha perpetrado este lunes un nuevo acto de genocidio, calificado por el Ministerio de Defensa de Rusia como "crimen de guerra" y "una prueba más de la naturaleza nazi y antihumana del régimen ucraniano". Al menos 20 personas perdieron la vida y otras 35 fueron hospitalizadas con heridas de distinta gravedad a consecuencia de un ataque de las tropas ucranianas de la ciudad de Donetsk con un misil balístico táctico Tochka-U.Entre las víctimas mortales y heridos hay niños, según los datos difundidos por las autoridades de Donetsk. El número de víctimas podría ser mucho mayor si el misil Tochka-U no fuese derribado por la Defensa Antiaérea de la República, indico el dirigente de la misma, Denís Pushilin."Gracias a que el misil Tochka-U fue derribado por nuestra fuerza antiaérea, se hizo posible impedir que hubiera destrucciones mucho mayores de la ciudad y muchas más víctimas entre la población civil. Sin lugar a dudas, se trata de un crimen de guerra ya que el ataque contra Donetsk no tenía como el blanco ningún objeto de la infraestructura militar. El golpe fue asestado contra la parte central de la ciudad en pleno día laboral, donde no hay ni había ninguna instalación militar", declaró el dirigente de la República Popular de Donetsk.El acoso de Occidente contra Sputnik y RT, un "genocidio mediático"Un "genocidio mediático". Según la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, es lo que constituye la campaña de acoso contra los medios rusos desatada por Occidente, donde la prohibición de la agencia Sputnik y del canal RT no tiene ningún sustento legal. En un artículo sobre el tema, la diplomática resalta el protagonismo de las grandes tecnológicas occidentales, entre otras estructuras "parcializadas", en taparle la boca a la prensa rusa.Asimismo, Zajárova subraya que el 'desenchufe' de Sputnik y RT en Occidente se ha estado preparando "minuciosamente" y "sistemáticamente" desde hace muchos años, un paso con el que "las llamadas 'democracias liberales' se quitaron definitivamente sus máscaras", convirtiendo en papel mojado "todas sus obligaciones internacionales de defender y seguir el principio de la pluralidad de opiniones".Campaña mediática antirrusa de Occidente fracasa en América Latina"Una aniquilación total de lo que es Rusia". Es la estrategia occidental, donde la prohibición de los medios internacionales rusos Sputnik y RT constituye "un atentado" contra todos los valores por los que supuestamente velaba Occidente, según el costarricense Luis Sánchez, egresado de la prestigiosa Universidad Lomonósov de Moscú."Lo que está sucediendo es un atentado contra la libertad de expresión, es un atentado contra la libre información, es un atentado contra el libre pensamiento. Queremos estar informados y eso atenta contra nuestras libertades", denunció Sánchez, al verificar que, “a pesar de que la UE dijo que todas las prohibiciones de la transmisión de los informativos rusos se iban a hacer" en suelo comunitario, resulta que en América Latina tampoco se puede acceder a los contenidos de estos medios.Pacifista español sancionado por la policía por pedir frenar el genocidio en DonbásPedir frenar el genocidio en Donbás constituye una infracción en España, cuyas autoridades, ante el conflicto de Ucrania, desnudaron su cara "totalitaria". Lo denunció a Sputnik el español Miguel, estudiante de Relaciones Internacionales, sancionado por la policía por llamar por la paz en una “concentración pacifista contra la guerra en Ucrania”.Su 'delito' consistió en haber acudido a una manifestación organizada el pasado 27 de febrero frente a la Embajada rusa en Madrid por el Movimiento por la Paz, donde Miguel aprovechó el acto para llamar la atención sobre "el genocidio que se lleva cometiendo" desde 2014 por el régimen de Kiev en el Este de Ucrania, y "pedir la paz ante esta situación".Unos planteamientos que, según sus criterios, respondían perfectamente al lema del evento, pero que fueron rechazados por los organizadores, en lo que contaron con el apoyo de la policía.

