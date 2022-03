https://mundo.sputniknews.com/20220314/defensa-rusa-un-ataque-con-misil-sobre-donetsk-confirma-el-caracter-nazi-y-antihumano-de-kiev-1123056495.html

Defensa rusa: el ataque con misil sobre Donetsk confirma el "carácter nazi" y "antihumano" de Kiev

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que el ataque con misil Tochka-U sobre Donetsk confirma el "carácter nazi" y "antihumano" del régimen de Kiev. 14.03.2022, Sputnik Mundo

El misil estaba cargado con una bomba de racimo, algo que demuestra que los ultranacionalistas ucranianos tenían por objeto matar al mayor número posible de civiles, subrayó el portavoz del organismo, Ígor Konashénkov.El bombardeo se realizó desde un área controlada por los batallones ultranacionalistas y ubicada al noroeste de Donetsk. Utilizar este tipo de armas en una ciudad donde no hay posiciones de las Fuerzas Armadas —en otras palabras, deliberadamente usarlas contra los civiles— "es un crimen de guerra". Konashénkov recuerda que las decisiones de este tipo no pueden ser tomadas sin la aprobación de los jefes de las Fuerzas Amadas de Ucrania en Kiev, algo que confirma otra vez el carácter "nazi" y "antihumano" del régimen de Kiev.Anteriormente, Donetsk denunció que al menos 20 personas perdieron la vida y 23 resultaron heridas en Donetsk por un ataque de las tropas ucranianas con un misil balístico táctico Tochka-U.El líder de la república, Denís Pushilin, por su parte, aseveró que "hay niños entre los muertos" y que el ataque dejó "26 heridos, incluido un niño".El ataque se produjo, continuó, mientras la gente estaba haciendo cola en una parada de autobús.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

🛡️ zonas de conflicto, ucrania, donetsk, operación militar especial de rusia en ucrania