EEUU baraja un acuerdo alternativo sobre el programa nuclear de Irán sin Rusia

EEUU baraja un acuerdo alternativo sobre el programa nuclear de Irán sin Rusia

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos se plantea la posibilidad de un acuerdo alternativo para salvar el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), respecto al...

Lavrov previamente informó que Moscú había solicitado garantías escritas a Washington de que las sanciones antirrusas no impedirían cooperar con Teherán en la esfera de la economía después de la restauración del PAIC.Según el periódico, EEUU no discutirá con Rusia ninguna excepción a las sanciones "relacionadas con Ucrania" para "salvar" el acuerdo nuclear. Por el contrario, se afirma que Washington intentará llegar a un acuerdo alternativo, del cual sería excluido Moscú."Si Rusia insiste en los requisitos de garantías o no responde durante la próxima semana, EEUU tendrá que estudiar rápidamente una variante alternativa", destacó el medio.En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales –Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania– firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.

