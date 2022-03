https://mundo.sputniknews.com/20220313/boric-cierra-cambio-de-mando-ciudadano-con-criticas-a-cardenal-acusado-de-encubrir-abuso-de-menores-1123040760.html

Boric cierra Cambio de Mando Ciudadano con críticas a cardenal acusado de encubrir abuso de menores

Durante la mañana del domingo 13 de marzo, el presidente de Chile asistió a una actividad cultural en el cierre del llamado Cambio de Mando Ciudadano. 13.03.2022, Sputnik Mundo

En la oportunidad, Boric criticó la presencia de "Ezzati y gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños”, en la Solemne Oración Ecuménica por el pueblo de Chile realizada el pasado 12 de marzo.Pasadas las 11 de las mañanas del domingo 13 de marzo, Gabriel Boric, en compañía de la primera dama, Irina Karamanos, y los ministros de la secretaría general de la Presidencia y la secretaria general de Gobierno, Giorgio Jackson y Camila Vallejo, respectivamente, llegaron hasta el Parque Mapuhue para el acto de cierre del llamado 'Cambio de Mando Ciudadano'.Hasta el parque, ubicado en la comuna de La Pintana y que es una de las localidades más vulnerables de la capital chilena, llegaron cientos de personas a presenciar el acto. Al mismo tiempo, a las afueras del lugar, organizaciones sociales y comités de viviendas esperaban la llegada del mandatario para expresar sus demandas.La actividad de cierre del llamado Cambio de Mando Ciudadano, era con acceso restringido producto de los aforos permitidos por las políticas sanitarias para afrontar la pandemia.En el lugar, el presidente Gabriel Boric recibió un regalo por parte de una Agrupación de Jefas de Hogar de La Pintana en homenaje a su triunfo en las urnas y por elegir la comuna para realizar el acto de cierre de una serie de actividades para la asunción de su Gobierno.La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, dedicó emotivas palabras al Mandatario. La jefa comunal reveló cómo se gestó este acto cultural en la zona."Cuando él era candidato, se me acercó y me dijo al oído ‘si soy presidente, quiero mi primer acto en La Pintana’. Fue el propio presidente quien decidió que este espacio fuera el escenario de la celebración ciudadana por la llegada del nuevo Gobierno, el que trabajará para que vivamos mejor", señaló la jefa comunal."En los 37 años de historia, es primera vez que un Mandatario festeja su triunfo aquí, en La Pintana, junto a los más sencillos, los olvidados, los discriminados, junto a quienes siempre son criticados porque no son cariñosos, cuando nunca han sido tratados con amor", cerró Pizarro.Antes de las palabras del mandatario, un grupo de folcloristas animaron a los presentes en la actividad cultural con sus canciones e invitaron a Gabriel Boric a bailar un pie de cueca, tradicional baile de Chile.Boric criticó con dureza a cardenal acusado de encubrir abusos contra niñosBoric aprovechó el cierre de las actividades de la asunción de su Gobierno para manifestar su descontento por la asistencia del cardenal Ezzati al acto de Oración por Chile, que se desarrolló el pasado 12 de marzo. Boric cuestionó cómo el cardenal enfrentó las denuncias de abusos cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica en Chile."Me molestó ver en la Catedral al señor (Ricardo) Ezzati y gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños que están aquí presente", señaló el mandatario.Víctimas de abusos sexuales eclesiásticos se han querellado en contra del cardenal Ricardo Ezzati por, presuntamente, ser encubridor de los abusos cometidos por la Iglesia Católica.El presidente agregó que, si bien ayer no notó la presencia de Ezzati en el Te Deum, luego al enterarse aseguró que "estas situaciones no se pueden seguir naturalizando porque acá y en este Gobierno van a estar presente los niños y las niñas"."Niños y niñas, deben sentirse parte de lo que estamos construyendo y nunca más se pueden vulnerar sus derechos y se abuse de su confianza", cerró el mandatario ante el aplauso cerrado de los presentes."Nos apoyaremos en la ciudadanía"Desde el triunfo electoral de Gabriel Boric y su posterior asunción, han sido miles de personas que se han reunido en torno a las actividades del mandatario. En ese sentido, Boric señaló que quienes conforman al gobierno tienen una "tremenda tarea y nos queremos apoyar en ustedes, puesto que son motivo y sentido de por qué llegamos acá"."No pretendo en un día, en un par de minutos, en cuatro años cambiar todo lo que está mal. La historia es mucho más larga que nosotros: aprendemos de quienes estuvieron antes y vamos a dejar tareas a quienes vengan después", agregó."Tenemos que trabajar para que, al final del día, nuestro gobierno haya mejorado en conjunto la calidad de vida de nuestro pueblo", cerró el mandatario.Tras salir de la actividad de cierre, un grupo de comuneros Mapuche esperaba al mandatario para exigir la desmilitarización del Wallmapu, territorio histórico mapuche en lengua mapundugun, que se extiende desde octubre de 2021 y exigir la devolución de las tierras que han sido usurpadas por el Estado de Chile en el llamado conflicto mapuche.

chile, gabriel boric, abuso infantil, iglesia católica