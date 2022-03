https://mundo.sputniknews.com/20220311/por-que-los-hominidos-del-actual-israel-reciclaban-sus-herramientas-de-piedra-1122973131.html

¿Por qué los homínidos del actual Israel reciclaban sus herramientas de piedra?

TEL AVIV (Sputnik) — Hace unos 300.000 años el actual territorio de Israel estaba habitado por pre-homosapiens, lo sabemos por las herramientas de piedra... 11.03.2022, Sputnik Mundo

Se sabe que los homínidos de diversos lugares, como España, Italia y el Levante reciclaban herramientas que habían sido desechadas por otros, siglos antes.La investigación arroja luz sobre los diversos usos de las herramientas, en su primera vida y también en la segunda y sospecha que el motivo del reciclaje no era meramente pragmático, sino también emocional.Reciclaje, una costumbre prehistóricaLos artefactos de piedra fueron encontrados en el sitio arqueológico de Revadim, en el kibutz de Revadim, en el sur de Israel, pero sirven como ejemplo de lo mismo en diversos puntos de Europa, confirmando la tendencia recicladora que empezó hace cientos de miles de años en homínidos y humanos.Las herramientas desechadas lo serían probablemente por dejar de ser lo suficientemente afiladas y cortantes. Abandonadas durante años o siglos, se les pegaba una pátina de mineral brillante.Cuando, mucho tiempo después, otro homínido la encontraba, para su más que probable regocijo, y le daba una segunda vida afilando sus bordes, llegaba también el indefectible momento en el que la herramienta perdía sus características iniciales. Así, era abandonada de nuevo. Y ahí, una nueva capa se le pegaba.Incidentalmente, los científicos creen que los habitantes de Revadim que usaban las herramientas encontradas son un tipo de homo erectus.Diferentes vidas, distintos usosBarkai especificó en el comunicado oficial sobre el estudio que las herramientas servían para diferentes propósitos en cada una de sus vidas.En su primera vida, señala el estudio, se usaban principalmente para cortar tejidos suaves (carne y grasa), en la segunda se habían convertido en raspadores curvilíneos para procesar más efectivamente piel y huesos de animales.Con respecto al reciclaje, los investigadores señalan que el motivo parece ser más espiritual que pragmático. Es decir, no era porque les daba pereza tallar nuevas herramientas.Las piedras patinadas son llamativas, señala Barkai, pero también dice que es probable que recogieran esas piedras talladas porque las reconocían como algo del pasado y deseaban preservarlas. “Para que fuera un objeto de la memoria e indicase que ese lugar estuvo ocupado”, dice el estudio.Junto a las herramientas recicladas también se han encontrado nuevas, lo que indica que no tenían dificultad en crear nuevas hachas ni raspadores, y que el objetivo de reciclar las antiguas obedece a un deseo activo y selectivo.Es más, el equipo de investigadores sospecha que los objetos tenían como objetivo ayudar a la memoria, ya que tal vez los humanoides las entendían como “regalos de sus ancestros” puesto que reconocían su antigüedad, según Barkai.El análisis de los expertos también lanza la hipótesis de que aquellos pre-homosapiens volvían una y otra vez a la exacta localidad de Revadim, precisamente, para encontrar aquellos artefactos venerados, útiles y de brillo llamativo que podían reutilizar.

