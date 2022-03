https://mundo.sputniknews.com/20220311/borrell-occidente-ha-cometido-una-serie-de-errores-en-su-relacion-con-rusia-1122962149.html

Borrell: Occidente ha cometido una serie de errores en su relación con Rusia

Borrell: Occidente ha cometido una serie de errores en su relación con Rusia

Occidente ha cometido una serie de errores en su relación con Rusia, como prometer a Ucrania el ingreso en la OTAN, opinó el jefe de la diplomacia de la UE... 11.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-11T09:29+0000

2022-03-11T09:29+0000

2022-03-11T09:29+0000

josep borrell

ucrania

ue

otan

operación militar especial de rusia en ucrania

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1121647557_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3be5f8e1fbfd0fc93b0b2310050df0b4.jpg

"Estoy dispuesto a admitir que hemos cometido una serie de errores y que hemos perdido la oportunidad de acercamiento de Rusia con Occidente... Hay momentos en los que podríamos haberlo hecho mejor, hay cosas que propusimos y que luego no pudimos aplicar, como la promesa de que Ucrania y Georgia pasarían a formar parte de la OTAN... Creo que es un error hacer promesas que no puedes cumplir", declaró Borrell a la cadena TF1.El presidente de Rusia anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

josep borrell, ucrania, ue, otan, operación militar especial de rusia en ucrania, rusia