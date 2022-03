https://mundo.sputniknews.com/20220302/la-oposicion-a-la-otan-en-espana-el-contexto-geopolitico-dificulta-la-expresion-de-su-mensaje-1122468604.html

La oposición a la OTAN en España: el contexto geopolítico dificulta la expresión de su mensaje

La postura en contra de la pertenencia del país a la alianza atlántica es un marchamo del ideario de varios partidos políticos, un sentimiento también... 02.03.2022, Sputnik Mundo

El inicio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania amenaza con polarizar los sentimientos de adhesión y rechazo a la OTAN. Las organizaciones que históricamente han rechazado la inclusión y permanencia de España en este bloque militar, pueden hallar dificultades para expresar su postura en un contexto dominado por las acciones bélicas en el este de Europa.El 25 de febrero tuvieron lugar varias concentraciones con motivo de la contienda en el país eslavo. La más populosa, que concitó a unas 40.000 personas en la madrileña plaza de Colón, se distinguió por su apoyo a Ucrania y el rechazo al "agresor ruso", personificado en Vladimir Putin. En sus declaraciones a los medios allí congregados, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (C's), cargó duramente contra los partidos Izquierda Unida (IU) y Podemos, socios del Partido Socialista en su coalición de Gobierno, por mantener una postura "contra la OTAN",que calificó de "vergüenza" e "insólita".No muy lejos de allí, en la céntrica Puerta del Sol, otro acto de protesta mostró su repulsa a las acciones militares medianteel lema No a la guerra, no a la OTAN. De menor afluencia de público, había sido convocado por OTAN No Madrid, plataforma que aglutina a diversos colectivos y que contó con el apoyo de partidos como IU, Podemos o el Partido Comunista de España (PCE).Una posición con pedigríLa postura contraria al ingreso y permanencia de España en la organización atlántica es histórica en estos partidos. De hecho, IU se fundó como coalición de partidos de izquierda (el PCE el más importante) de cara al referéndum celebrado en 1986 para validar o no la permanencia del país en la OTAN. Es decir, la postura antiatlantista y antimilitarista es un rasgo genuino de los partidos a la izquierda del PSOE desde su génesis.Pero en el contexto actual, desde los partidos de oposición y medios afines se les recrimina este marchamo distintivo como un elemento más de crítica hacia el Gobierno de coalición, a cuyo presidente, Pedro Sánchez, se presiona para que prescinda de sus socios. O lo que es lo mismo, la lucha política interna en España halla una herramienta de desgaste en claves geopolíticas externas en un momento en que, al conflicto desatado en Ucrania, se añade en perspectiva la celebración a finales de junio de la cumbre de la OTAN en Madrid.Desprestigiar el antimilitarismo¿Corre el mensaje histórico antiatlantista de la izquierda española el riesgo de desprestigiarse? En OTAN No Madrid estiman que no, que son precisamente las "políticas militaristas" de los dos partidos que en las últimas décadas venían turnándose en el poder (PSOE y PP) y su "estrecho vínculo" con la OTAN, lo que "entra en contradicción con el sentido mayoritario del pueblo español".Para Miguel Montero, portavoz de esta plataforma, la población del país no es solo "antimilitarista y defensora de la paz", sino que "rechaza la OTAN como alianza militar de carácter ofensivo". En declaraciones a Sputnik, Montero señala que España entró en 1981 en la OTAN "por la puerta de atrás" y que las condiciones de permanencia votadas en referéndum cinco años más tarde "se han venido incumpliendo una tras otra".La plataforma OTAN No Madrid es apartidista, aunque a sus comunicados luego se puedan adherir IU, Podemos, el PCE y otras organizaciones. "Desde el momento en que anunciamos la convocatoria de la manifestación, un montón de partidos políticos y medios de comunicación de línea belicista y defensora de los intereses de EEUU dirigieron sus críticas a los partidos adscritos que apoyan las movilizaciones contra la OTAN", recuerda Montero.La postura de IU y PCEAmbas formaciones emitieron comunicados inequívocos apenas se iniciaron las hostilidades en Ucrania. Condenan sin paliativos el inicio de las acciones militares por parte de Rusia, pero también cargan buena parte de la responsabilidad en la alianza atlántica. Para IU, el conflicto desatado demuestra los riesgos que entraña su propia existencia.En términos similares, el PCE hizo un llamamiento al "cese inmediato" de las operaciones militares. "Esa agresión se debería haber evitado si en lugar de la lógica de la tensión militar impulsada por Rusia, EEUU y la OTAN sobre Ucrania, se hubiese optado por defender una Seguridad Continental Integrada tal y como se aprobó en 1990 en la llamada Carta de Paris por parte de la CSCE (hoy OSCE)", declaró oficialmente el partido.Su secretario general, Enrique Santiago, ha criticado la decisión histórica de la UE de proporcionar armas a una de las partes contendientes y advierte de las consecuencias "catastróficas" de la prolongación del conflicto. "Y es la primera vez que [la UE] limita la libertad de prensa y de información", ha dicho, en referencia al anuncio de bloqueo de las emisiones de RT y Sputnik.La contracumbreLos días 29 y 30 de junio se celebrará en Madrid una cumbre de la OTAN donde se definirá su nuevo concepto estratégico. Los manifestantes del acto convocado por OTAN No Madrid también protestaron por la acogida del evento en la capital española."Nosotros estamos en contra de que en suelo español se planifiquen políticas de agresión y militarización creciente de Europa y otras zonas del mundo para defender los intereses estadounidenses, así que nuestra contracumbre les molesta", afirma Miguel Montero, que explica que en vísperas del evento atlantista se realizarán diversas actividades, que incluyen actos informativos, asambleas callejeras o marchas hacia la base aérea de EEUU en Torrejón de Ardoz (Madrid). "Porque cuando se inicie la cumbre de la OTAN, asistiremos a un lavado de cara vergonzoso de esta organización militar", subraya."La contracumbre intentará recoger una tradición internacionalista de cooperación entre movimientos sociales, plataformas antibelicistas ymovimientos ecologistas, y discurrirá en paralelo a la cumbre", concluye Montero.

