https://mundo.sputniknews.com/20220310/nazis-del-batallon-azov-el-grave-problema-de-los-corredores-humanitarios-1122925541.html

Nazis del batallón Azov: el grave problema de los corredores humanitarios

Nazis del batallón Azov: el grave problema de los corredores humanitarios

Cumbre de los cancilleres de Rusia y Ucrania para tratar temas humanitarios. Estrategia antirrusa de Occidente se cae a pedazos. Los ‘antisistema’ se quitan la... 10.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-10T21:31+0000

2022-03-10T21:31+0000

2022-03-10T21:31+0000

octavo mandamiento

operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1122932134_0:136:1600:1036_1920x0_80_0_0_92bf4a27f99afc214236b843b031e286.png

Nazis del batallón Azov: el grave problema de los corredores humanitarios Nazis del batallón Azov: el grave problema de los corredores humanitarios

Corredores humanitarios en UcraniaAl cabo de dos semanas del comienzo de una operación militar especial rusa en Ucrania, el balneario turco de Antalya acogió una reunión de los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Serguéi Lavrov y Dmitró Kuleba respectivamente, durante la cual, según la versión ucraniana, no se logró acordar un alto de fuego."Abordamos el tema de un alto el fuego de 24 horas para resolver los asuntos pendientes de carácter humanitario, no alcanzamos éxito al respecto", dijo el canciller ucraniano. En este sentido, cabe mencionar que no son los militares rusos quienes obstaculizan la apertura de un corredor humanitario desde y hacia Mariúpol, sino los batallones nazis ucranianos Azov y Aidar que se atrincheraron en esa ciudad a orillas del mar Azov y no dejan a sus habitantes abandonarla.Por su parte, Lavrov incidió en que "la conversación se centró, por iniciativa de nuestros amigos turcos, en los asuntos humanitarios. Hemos explicado qué medidas toman nuestros militares sobre el terreno en Ucrania a fin de suavizar, aunque sea un poco, la dura suerte que corren los civiles que se encontraron en situaciones difíciles cuando los llamados batallones voluntarios y las llamadas fuerzas de defensa territorial les utilizan como escudos humanos. "Son hechos bien conocidos. El Ministerio de Defensa ruso a diario proporciona información al respecto para los medios de comunicación", subrayó.Estrategia antirrusa de Occidente se cae a pedazosLa estrategia norteamericana para persuadir al mundo a sumarse a su campaña antirrusa está cayendo a pedazos. En el caso de Venezuela, todo apunta a que los intentos de Washington de seducir al Gobierno de Nicolás Maduro, prometiéndole el reingreso de crudo venezolano al mercado energético estadounidense a cambio de que sacrifique las relaciones Rusia, su mayor aliado, se están saldando con fracaso para la Casa Blanca.En este sentido, la prensa rusa hizo eco de las siguientes declaraciones de un alto cargo de la petrolera venezolana PDVSA: "El Gobierno bolivariano sigue el rumbo revolucionario emprendido por Hugo Chávez Frías, y recordamos todo el mal que causado por EEUU a nuestro país desde los años 90. Seguiremos fieles a los acuerdos alcanzados entre el presidente Maduro y el presidente Putin. Respetamos a Rusia y su pueblo. La mayoría de las fuerzas políticas repudian las sanciones antirrusas".Conflicto de Ucrania: los 'antisistema' se quitan la máscara y exhiben su cara globalistaLa supuesta "pluralidad de opiniones" que hay en España no es más que una ilusión, es decir, "no existe". Lo denuncia el analista Andréi Kónonov, quien enfatizó a Sputnik que hasta las caras visibles del ‘antisistema’ están "totalmente compradas por el sistema". Indicó que el conflicto de Ucrania constituyó una contundente muestra de ello, donde las figuras y la prensa de izquierda se alinearon inmediatamente con la narrativa ‘mainstream’, convirtiendo a Rusia y a su presidente, Vladímir Putin, en objeto de duros ataques.En este contexto, Kónonov citó el caso de Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno de España y exlíder de Unidas Podemos, quien se apresuró a exhibir su postura antirrusa una vez que Moscú dejara clara su determinación de intervenir en Ucrania para frenar el genocidio en Donbás, así como desmilitarizar y desnazificar a su país vecino.El duro frente virtual del conflicto de UcraniaEl conflicto de Ucrania constituye "la primera guerra digital de la historia en toda su dimensión conceptual", según el Dr. Mario Duarte, experto argentino en ciberseguridad y ciberdefensa, quien constató que las batallas que se están dando en el campo virtual no son menos brutales a las que se producen en los terrenos militar o económico.De hecho, desde el comienzo de la operación de paz de Moscú en la nación vecina, se dispararon los casos de la piratería informática contra las páginas web de los servicios del Gobierno ruso. Las Embajadas rusas en el extranjero también se enfrentan a ataques cibernéticos sin precedentes. Lo mismo ocurre con lo sitios web de la agencia Sputnik en todo el mundo.Para Duarte, miembro del think-tank Dossier Geopolítico, la capacidad exhibida por Rusia de contrarrestar esta agresión demuestra que "es una potencia en materia tecnológica". Al mismo tiempo, el experto alertó ante la ausencia de límites "de dicha guerra digital", insistiendo en este contexto en la extrema necesidad de "la regulación global del ciberespacio".

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, rusia, аудио