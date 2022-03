https://mundo.sputniknews.com/20220310/canciller-asegura-que-nunca-hubo-espiritu-de-conquista-a-mexico-por-parte-de-empresas-espanolas-1122913356.html

Canciller asegura que "nunca hubo espíritu de Conquista a México por parte de empresas españolas"

Las empresas españolas nunca han tenido un espíritu de Conquista al invertir en México y siempre se han apegado al marco establecido por el Gobierno, aseguró... 10.03.2022, Sputnik Mundo

El funcionario español aseveró que es de interés para su país defender la honorabilidad de las empresas que se han asentado en México y que, dijo, contribuyen al desarrollo del país latinoamericano. Sobre la reforma energética impulsada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en repetidas ocasiones ha señalado que empresas españolas como Iberdrola y Repsol se han visto beneficiadas con el actual margen jurídico en la materia, el canciller español hizo votos para que los posibles cambios legislativos no sean retroactivos, pero afirmó que México es un país libre de hacer los cambios que considere necesarios. Una petición en este sentido fue la que hizo el funcionario español durante su encuentro con legisladores mexicanos, a quienes les solicitó garantizar la seguridad de las empresas de España en México. "Que esas leyes y esas reformas que pueda haber no atañan a inversiones de manera retroactiva, de gente que vino esperando unas condiciones que eran las que había, y que de repente, por decirlo coloquialmente, se les cambian las reglas del juego", dijo.Al ser cuestionado sobre las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la relación México-España y la advertencia de que las empresas del país europeo presentes en México no podrán cometer abusos, Albares Bueno aseveró que las condiciones fueron avaladas por gobiernos pasados en México. Sobre la pausa en las relaciones bilaterales planteadas por el mandatario mexicano hace unas semanas, el canciller español aseguró que "los españoles nunca han visto una pausa con México. Ni la verán".

