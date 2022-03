https://mundo.sputniknews.com/20220309/todas-necesitamos-de-las-otras-pero-tambien-de-los-otros-gutierrez-muller-habla-sobre-el-8m-1122825451.html

"Todas necesitamos de las otras, pero también de los otros": Gutiérrez Müller habla sobre el 8M

"Todas necesitamos de las otras, pero también de los otros": Gutiérrez Müller habla sobre el 8M

La esposa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje feminista desde la República de Argentina con motivo de las conmemoraciones por... 09.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-09T03:31+0000

2022-03-09T03:31+0000

2022-03-09T03:31+0000

américa latina

méxico

argentina

beatriz gutiérrez müller

andrés manuel lópez obrador

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1f/1119921007_1:0:1366:768_1920x0_80_0_0_27e481d1c8f35bceadfc975be3ded51f.png

Beatriz Gutiérrez Müller aseguró que la lucha feminista no debe excluir a nadie, ni siquiera a los hombres, a pesar de que los feminicidios sean un delito que no disminuye en México. "No nos acostumbremos a que la palabra igualdad sólo tenga que ver con género, como quisieran algunos oligarcas. Nuestra lucha nunca debe ser excluyente. Necesitamos unirnos hombres y mujeres para transformar a nuestros países", dijo la esposa de López Obrador en la localidad argentina de José C. Paz.Durante su discurso, en el que también estuvo presente el presidente de ese país, Alberto Fernández, la historiadora destacó el significado histórico que tienen los movimientos en favor de los derechos de las mujeres. "Es indispensable la igualdad ante la ley, ante Dios, y la justicia de género, pero no debe olvidarse lo fundamental: que no haya mujeres ni hombres explotados y humillados por causa de los privilegios y la corrupción de las minorías", agregó la esposa del mandatario mexicano. Además, subrayó que las democracias latinoamericanas le deben mucho a las mujeres que lucharon por la igualdad, la equidad y la justicia. En la Ciudad de México, más de 75.000 mujeres salieron a las calles para protestar en contra de la violencia machista que impera en el país. La mayor parte de la protesta se desarrolló de forma pacífica. Las autoridades sólo reportaron 25 lesionadas con heridas leves.

https://mundo.sputniknews.com/20220309/asi-se-unieron-estas-policias-a-la-marcha-del-8m-en-la-ciudad-de-mexico--video-1122823901.html

méxico

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, argentina, beatriz gutiérrez müller, andrés manuel lópez obrador, política