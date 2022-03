https://mundo.sputniknews.com/20220309/rusia-en-mexico-recuerda-dichos-de-biden-sobre-las-consecuencias-por-la-expansion-de-la-otan--video-1122856833.html

Rusia en México recuerda dichos de Biden sobre las consecuencias por la expansión de la OTAN | Video

En 1997, el hoy mandatario estadounidense alertó que si algo podría causar una reacción fuerte y hostil por parte de Rusia era la posible expansión de la... 09.03.2022, Sputnik Mundo

En un video que data de junio de 1997 y publicado en sus redes sociales, la representación rusa en México publicó un video en donde se escucha decir al entonces de Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, que si algo podría tensar la relación de su país con Rusia era que la OTAN buscara expandirse hacia el este de Europa. "Si algo inclinaría la balanza hacia una respuesta fuerte y hostil, y no me refiero a una respuesta militar, por parte de Rusia, sería esto", agregó Biden en su discurso. Parte del conflicto que se vive actualmente en Ucrania se debe a los fines expansionistas de la OTAN, han alertado especialistas y políticos. Por ejemplo, el pasado 15 de febrero, el exembajador de Estados Unidos en la antigua URSS, Jack F. Matlock Jr., publicó un artículo en donde señala que que la actual crisis entre EEUU y Rusia "era evitable, predecible y precipitada a propósito” pero que se podía “resolver aplicando el sentido común”.De hecho, cuando el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU discutía la ampliación de la OTAN, el exembajador de la URSS y Checoslovaquia alertó sobre lo que podría acarrear la política expansionista. "Claramente no habría una crisis en la actualidad, si la OTAN no insistiera en su expansión desde el término de la Guerra Fría, o al menos, si hubieran construido una institucionalidad común en seguridad en Europa, incluyendo a Rusia", agregó el exembajador Matlock en su artículo.

