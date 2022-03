https://mundo.sputniknews.com/20220309/evo-morales-la-otan-es-un-peligro-para-la-paz-y-seguridad-internacionales-1122847332.html

Evo Morales: la OTAN es un peligro para la paz y seguridad internacionales

MONTEVIDEO (Sputnik) — La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) supone una amenaza para todo el planeta, dijo a la Agencia Sputnik el... 09.03.2022, Sputnik Mundo

"La OTAN es un peligro para la paz mundial, para la seguridad, entonces estamos en la tarea de cómo llegar a acuerdos con movimientos sociales, no solo en América Latina, sino que en todos los continentes, para eliminarla. Si no se hace nada contra la OTAN, se va a convertir en una amenaza permanente para la humanidad", advirtió.El expresidente afirmó que el conflicto en Ucrania debería preocupar al "mundo entero" porque la "confrontación bélica no es ninguna solución".Afirmó que los movimientos sociales luchan "eternamente" por la paz con justicia social."Pero el imperialismo habla de la paz con intervención militar (…) Tenemos que defender los derechos de la Madre Tierra. No es posible que el que tenga más armas, que se organice como la OTAN, intente dominarnos, dividirnos y robar nuestros recursos naturales. Tenemos que respetar nuestra soberanía, independencia, la diversidad de nuestros pueblos", agregó.Delitos de lesa humanidadUcrania cometió delitos de lesa humanidad, ya que desde 2014 mató a miles de personas por el solo hecho de que estaban a favor de Rusia, afirmó Morales.EEUU busca adueñarse de los recursos de UcraniaEl objetivo final de EEUU con Ucrania es adueñarse de sus recursos naturales y cercar militarmente a Rusia, añadió Morales.Morales comparó el actual conflicto en Ucrania con la guerra del Chaco (1932-1935), que enfrentó a Paraguay y a Bolivia.Consideró que Washington también buscó lo mismo con las intervenciones en Irak, Afganistán y Libia."Cuando invadieron a Irak, Libia... la prensa no decía nada. Entonces, no se dan cuenta de dónde viene el origen este problema. El problema de fondo es la OTAN, el sistema imperialista, capitalista, bajo el poder de EEUU", agregó.Amenaza a presidentes latinoamericanosAsimismo, Evo Morales aseguró que EEUU ejerce presiones y amenazas a presidentes latinoamericanos para que condenen a Rusia por el conflicto en Ucrania.Morales afirmó que los presidentes son conscientes de estos mandatos de EEUU, pero como pertenecen al "sistema capitalista" no les queda otra que "obedecer".Consideró que EEUU siempre intenta "dominar en América Latina" y puso el ejemplo lo ocurrido con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Alianza del Pacífico."Con distintos líderes políticos, creamos Unasur. Ante esto, EEUU organiza la Alianza del Pacífico (…) Cuando Venezuela se libera, ponen el Grupo de Lima para acabar con la revolución bolivariana. Eso hace EEUU", agregó.Medios de comunicación son "peor que la bomba atómica"Los medios de comunicación "de la derecha" son "peor que la bomba atómica", aseveró Morales.Asimismo, señaló que están "envenenando y destrozando" a los pueblos y nuevas generaciones."Los medios deberían estar orientando, defender la vida, por la justicia social, ser más educativos, para defender los derechos colectivos y de los pueblos. Pero no lo están haciendo", agregó.Morales sostuvo que "hay libertinaje" en los medios que representan al "imperialismo".En medio de la crisis que se vive en Ucrania, luego de que el Gobierno ruso decidió comenzar una operación militar para lo que ha denominado la "desnazificación" de ese territorio, se han aplicado decenas de medidas contra Moscú, entre ellas, el bloqueo de Sputnik y RT.Las páginas de estos medios fueron bloqueadas para los usuarios de la Unión Europea del buscador más grande del mundo, Google, y también censuraron sus canales de YouTube y de Meta Platforms, la compañía que controla Instagram, Whatsapp, Facebook, entre otras redes sociales.A esas tres compañías estadounidenses también se le sumó Apple, que decidió eliminar de su tienda en todo el mundo las aplicaciones de estos medios.Los periodistas de estos medios también son objeto de ataques a través de las redes controladas por Meta Platforms, e incluso las cuentas algunos de sus trabajadores han sido marcadas en Twitter con la etiqueta de "Medios afiliados al Gobierno de Rusia".Movimiento internacional para "disolver" a la OTANAdemás, Morales que está organizando un movimiento internacional, desde la organización de izquierda sudamericana Runasur, para acabar con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),Explicó que está buscando llegar a acuerdos con movimientos sociales de todos los continentes."Creo que los pueblos del mundo tenemos la obligación de entender esta situación para hacer esta campaña internacional. Hay personalidades, profesionales, intelectuales, movimientos sociales, comprometidos con la vida, no solo con la humanidad", agregó.Sanciones a RusiaLas sanciones contra Rusia tendrán un impacto económico inevitable en el resto mundo, afirmó el expresidente boliviano.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. Almagro debe ser llevado a la justicia internacionalAdemás, el expresidente boliviano insistió, en entrevista exclusiva con la Agencia Sputnik, que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, debe ser llevado a la justicia internacional por su responsabilidad en el golpe de Estado en su contra en 2019.En 2019, tras las elecciones de octubre de Bolivia, en las Morales resultó ganador, la OEA denunció irregularidades en los comicios, lo que derivó en que las Fuerzas Armadas pidieran al exmandatario que diera un paso al costado.En lugar de Morales, asumió la presidencia Jeanine Áñez (2019-2020).En agosto de 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de "masacres" a operaciones militares y policiales ordenadas por el Gobierno transitorio de Áñez, que dejaron decenas de civiles muertos y numerosos heridos.Morales afirmó que tanto la justicia boliviana como la internacional debería impulsar procesos contra todos aquellos que tienen responsabilidad en el golpe.Además, lamentó "mucho" que la justicia boliviana esté realizando un proceso "lento" contra Áñez."Presidentes fascistas"Almagro, junto con "presidentes fascistas", perpetraron un golpe de Estado porque "no aceptan que los indios podamos demostrar que Bolivia tiene mucha esperanza, que podemos gobernarla mejor que los presidentes que vienen de Bélgica o del comando sur de EEUU o Harvard", dijo Morales.Consideró que EEUU no acepta otro modelo económico que da más beneficios a la gente humilde y dijo que los países altamente industrializados solo quieren a los estados en vías en desarrollo para que garanticen la materia prima."En Bolivia empezamos con la industrialización del litio. Lo que ocurrió aquí fue un golpe al litio. Que el indio, los movimientos sociales, encabecemos la industrialización del litio, no lo aguantaron, vino el golpe de Estado. Por eso recuperamos el Gobierno a un año de haber perdido la democracia", afirmó.Morales afirmó que los expresidentes Lenín Moreno (Ecuador 2017-2021) y Mauricio Macri (Argentina, 2015-2019) dieron armamento al Gobierno transitorio de Áñez."Si revisamos, es el segundo Plan Cóndor, que son golpes judiciales, pero también cívico militar. Pero no solo fue la derecha boliviana, sino que acompañada de la derecha de los presidentes latinoamericanos e internacional. También salió que Inglaterra financió el golpe por el litio", agregó Morales.Bolivia denunció que el Gobierno de Macri y el de Moreno habrían apoyado con municiones el golpe de Estado contra Morales.La administración de Arce señaló que las municiones de Ecuador y Argentina llegaron el 13 de noviembre y que dos días después se desarrolló la masacre en Sacaba (Cochabamba, centro), y el 19 la de Senkata (La Paz).Bolivia lanzó en abril de 2021 la licitación internacional del proyecto de extracción directa de litio (EDL) en abril para industrializar ese material y otros subproductos de los salares que quedaron en suspenso desde el golpe de Estado de noviembre de 2019.Las baterías de ion litio, de gran demanda en la industria de computadoras, teléfonos celulares y otros artefactos móviles, tienen cada vez más mercado en la naciente la industria de automóviles eléctricos.El proyecto EDL apunta a la explotación comercial del litio de los salares suroccidentales de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes, que juntos hacen de Bolivia el país poseedor de la mayor reserva mundial de ese metal estratégico para almacenamiento de electricidad.No es momento de hablar de candidaturasEl expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) dijo en entrevista exclusiva con la Agencia Sputnik que no es momento para hablar de candidaturas, cuando fue consultado por su futuro en la política.Consideró que la candidatura a la presidencia es "secundaria" en su vida y que su prioridad es que la "revolución democrática siga adelante"."Entiendo que, si uno quiere hacer política, que la haga por la patria. Ahora que estoy en las bases, el pueblo quiere a nuevos líderes enamorados por la patria y no por la plata. No quieren a reformistas sino a revolucionarios que sean antiimperialistas. Yo voy a tener responsabilidad con mi tierra y como dirigente del MAS (Movimiento Al Socialismo)", agregó.Nacotráfico y corrupciónPor otro lado, Morales afirmó que "la derecha" no va a encontrar "nada" que lo incrimine con el narcotráfico o con corrupción y aseguró que realiza estas investigaciones porque le "tiene miedo".El 16 de febrero, treinta y seis exministros del Gobierno de Morales denunciaron como "una gran infamia" a la campaña de denuncias de sectores de la oposición que pretende vincular con el narcotráfico al expresidente y líder de los sindicatos cocaleros.Los exministros salieron en defensa de Morales luego de que la detención de un exjefe de la fuerza antidrogas, Maximiliano Dávila, acusado de narcotráfico, desatara una ola de pedidos de políticos y grupos de derecha de que el expresidente indígena sea incluido en las investigaciones de ese caso.El exjefe antidrogas Dávila está detenido preventivamente desde fines de enero en La Paz, en espera de juicio por protección al narcotráfico y lavado de narco-dinero.Estados Unidos ha anunciado que tramitará la extradición de Dávila para enjuiciarlo en Nueva York, también por narcotráfico, en base a una investigación hecha por la DEA, agencia antidrogas estadounidense que fue expulsada de Bolivia por Morales en 2008.Expulsión de la DEA y CIAMorales afirmó que la derecha de su país y EEUU aún por haber expulsado durante su gobierno expulsó a la agencia antidrogas estadounidense DEA y a la CIA.La DEA fue expulsada de Bolivia en 2008 por Morales, tras acusarla de injerencia en política interna, pero no se apartó de la lucha contra el narcotráfico en el país como quedó aparentemente en evidencia con la reciente investigación de un exjefe antidrogas local Maximiliano Dávila.Dávila está detenido preventivamente desde fines de enero en La Paz, en espera de juicio por protección al narcotráfico y lavado de narco-dinero.EEUU ha anunciado que tramitará su extradición para enjuiciarlo en Nueva York, también por narcotráfico, en base a una investigación hecha por la DEA.El 15 de febrero, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, descartó un posible retorno de la agencia antidrogas estadounidense.El actual modelo boliviano, que incluye concertación con los productores de coca para la reducción de sus cultivos, ha dado mejores resultados que los logrados en tiempos de la DEA, reconocidos por Naciones Unidas y la Unión Europea, aseguró Del Castillo.En 2021, la fuerza antidroga boliviana incautó unas 20 toneladas de cocaína, casi el doble del promedio de los tiempos de la DEA en el país, añadió el ministro.

