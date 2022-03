México utilizará los excedentes de ventas de crudo en subsidiar los precios de combustibles

https://mundo.sputniknews.com/20220308/mexico-utilizara-los-excedentes-de-ventas-de-crudo-en-subsidiar-los-precios-de-combustibles-1122795340.html

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que los excedentes de las exportaciones de petróleo obtenidos por el aumento de los precios... 08.03.2022, Sputnik Mundo

"Es importante que sepan todos los mexicanos que no vamos a tener aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica, a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania, no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diesel, ni los precios de la luz [eléctrica]", dijo el mandatario en conferencia de prensa.El gobernante explicó que los ingresos que acumule la estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) de los excedentes de sus exportaciones va destinado a los estados, y otro porcentaje al Gobierno federal. La mezcla mexicana de crudos de exportación se disparó a 115,66 dólares por barril, y se acerca a su mayor nivel en la historia de 132 dólares por tonel que alcanzó el 3 de agosto de 2008.Precio del crudo al alzaEl jefe de Estado dijo que los "desequilibrios en los mercados de combustibles por algunas medidas que se están tomando", ha llevado a que aumente el precio del crudo en los mercados internacionales.Comentó además que "hay declaraciones de que, si siguen las sanciones, si continúa la guerra, puede llegar el crudo hasta 200 dólares el barril y más, pero hay que esperarnos".El mandatario planteó su expectativa de que se alcance "un arreglo mediante el diálogo, se detenga la guerra y sobre todo que no haya pérdidas de vidas humanas, sería lo mejor".Sin embargo, comentó que algunos países en conflicto "están tomando medidas de sanciones en lo económico y tiene que ver con el petróleo y el gas".López Obrador expuso además que "Europa depende mucho del gas de Rusia, y que también Rusia es un importante productor de petróleo que está produciendo los desajustes en el mercado de estas materias primas, que son fundamentales".En el caso de México, subrayó que el Gobierno no aumentará el precio de la energía eléctrica, "porque afortunadamente no está impactado el precio del gas que se está importando (de EEUU), donde está aumentando el precio del gas en Europa".Indicó las ventajas para el país latinoamericano, uno de los productores y exportaciones de crudo, que sin embargo es importador de energéticos.Recordó además que su Administración logró detener la caída consecutiva de 14 años de la producción petrolera.México produjo en el 2021 1,75 millones de barriles de crudo diarios, refina la mitad de su producción, pero debe importar de EEUU casi 60% del consumo interno de combustibles y gas natural.

