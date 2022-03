https://mundo.sputniknews.com/20220305/embajador-de-rusia-en-mexico-no-hay-premisas-para-que-la-relacion-bilateral-cambie-1122720905.html

Embajador de Rusia en México: "No hay premisas para que la relación bilateral cambie"

Embajador de Rusia en México: "No hay premisas para que la relación bilateral cambie"

El embajador de Rusia en México, Víktor Koronelli, aseveró que pese al conflicto en Ucrania, la relación bilateral entre ambas naciones está intacta. 05.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-05T19:25+0000

2022-03-05T19:25+0000

2022-03-05T19:25+0000

internacional

rusia

méxico

ucrania

conflicto en el este de ucrania

medios de comunicación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/05/1122721533_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_8c408ddacee97f4f173c00fa3abccb7a.jpg

"No veo premisas para que algo cambie", aseguró Koronelli desde la sede de representación de Rusia en México respecto a las relaciones bilaterales ante el conflicto que se vive en Ucrania. En conferencia de prensa ante medios de comunicación, el representante ruso aseveró que las autoridades de dicho país han mantenido un diálogo muy cercano con la cancillería de México, encargada de anunciar el posicionamiento del Gobierno ante el conflicto en territorio ucraniano. Koronelli reconoció el hecho de que México no impusiera sanciones unilaterales a Rusia, tal y como lo hicieron Estados Unidos y Canadá, además de los países de la Unión Europea. El representante ruso recordó que este año se cumplen 130 años de relaciones bilaterales entre ambas naciones y, dijo, es uno de los vínculos más antiguos que Rusia mantiene. Asimismo, aseveró que su país busca mantener al tanto a los mexicanos sobre el conflicto en aras de que sepan los argumentos de ambas partes involucradas. El pasado 4 de marzo, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, reiteró que el país no tiene intenciones de imponer sanciones a Rusia y, dijo, que la política de este país latinoamericano se basa en la paz y en la no intervención. "México no va a participar en ningún tipo de sanciones que no sean las sanciones que en su caso aprobase el Consejo de Seguridad de la ONU", sentenció Ebrard desde la conferencia de prensa del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Durante la rueda de prensa, Koronelli destacó que la operación militar rusa en territorio ucraniano tiene dos finalidades: desmilitarizar y desnazificar a los ultranacionalistas ucranianos que desde hace ocho años han tratado de acabar con los rusos étnicos basados en Donbás. Sobre las sanciones económicas impuestas a Rusia en otras naciones, Koronelli aseveró que el país tiene la capacidad de amortiguarlas; por ejemplo, la salida del sistema de pagos SWIFT (Society for Worldwilde Interbank Finantial Telecommunication, en inglés). "Puede ser un problema hasta cierto momento y luego se pone en marcha un sistema operativo alterno", dijo; sin embargo, hay sanciones que "sí duelen", una de ellas la prohibición para que los atletas paralímpicos compitieran los Juegos Paralímpicos de invierno. Sobre la guerra mediática que se libra alrededor del tema, Koronelli aseveró que desde la Embajada de Rusia en México se seguirá informando abiertamente sobre el conflicto en Ucrania y, dijo, Moscú no prevé que los medios rusos RT y Sputnik sean censurados también en América Latina.

https://mundo.sputniknews.com/20220304/mexico-reitera-su-postura-no-se-impondran-sanciones-unilaterales-contra-rusia-1122650685.html

https://mundo.sputniknews.com/20220301/suspension-de-rusia-del-sistema-swift-el-chantaje-de-eeuu-en-la-banca-mundial-1122482072.html

https://mundo.sputniknews.com/20220303/mexico-el-otro-campo-de-batalla-de-la-guerra-mediatica-que-enfrenta-rusia-1122616205.html

méxico

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

rusia, méxico, ucrania, conflicto en el este de ucrania, medios de comunicación