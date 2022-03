El Gobierno de España afirma que los ciudadanos merecen "una explicación" del rey emérito

https://mundo.sputniknews.com/20220308/el-gobierno-de-espana-afirma-que-los-ciudadanos-merecen-una-explicacion-del-rey-emerito-1122797744.html

MOSCÚ (Sputnik) — La portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, afirmó que los ciudadanos merecen explicaciones por parte del rey emérito, Juan Carlos... 08.03.2022, Sputnik Mundo

El 2 de marzo, la Fiscalía del Tribunal Supremo cerró las investigaciones abiertas contra el emérito tras constatar diversas irregularidades, como la ocultación a Hacienda del cobro de 65 millones de euros procedentes de Arabia Saudí en 2008.Sin embargo, Juan Carlos I evitó el banquillo de los acusados porque los hechos susceptibles de ser considerados delitos ya prescribieron o sucedieron antes de su abdicación en el año 2014, por lo que no pueden ser perseguidos, ya que la Constitución establece la inviolabilidad legal del jefe del Estado.Asimismo, el exjefe del Estado se adelantó a una posible acusación por delitos fiscales al regularizar de forma voluntaria su patrimonio oculto en 2020 y 2021, utilizando un mecanismo por el cual, si un sujeto admite haber cometido fraude, se le libra de responsabilidades penales.Tras el cierre de las investigaciones, Juan Carlos I comunicó el 7 de marzo que seguirá residiendo en Abu Dabi, país al que se marchó en agosto de 2020 para marcar distancias con la Casa Real en un intento de que sus escándalos no salpiquen a la reputación de su hijo, el rey Felipe VI.No obstante, en una carta pública remitida a su hijo, Juan Carlos I también dice que "como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos".Tras estos acontecimientos, la portavoz del Gobierno dijo respetar el anuncio de Juan Carlos I, señalando que "forma parte de las decisiones privadas del rey emérito".Preguntada por las propuestas de varios partidos para reformar la inviolabilidad del rey en la Constitución, Isabel Rodríguez evitó emitir ningún juicio de valor, señalando que el Gobierno comunicará en el futuro si decide o no avanzar hacia un eventual "cambio normativo" en ese sentido.

