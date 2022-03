https://mundo.sputniknews.com/20220307/el-rey-emerito-de-espana-comunica-a-felipe-vi-su-deseo-de-regresar-de-abu-dabi-1122762713.html

El rey emérito de España comunica a Felipe VI su deseo de regresar de Abu Dabi

BILBAO (Sputnik) — El rey emérito de España Juan Carlos I, padre del actual monarca y jefe del Estado, Felipe VI, le comunicó este lunes 7 de marzo por carta a... 07.03.2022, Sputnik Mundo

El documento también añade la respuesta dada por su hijo en el último párrafo, donde se afirma que "su Majestad el Rey respeta y comprende la voluntad de Su Majestad el Rey don Juan Carlos expresada en su carta", según se puede leer textualmente.Otra de las claves del comunicado es que Juan Carlos no regresará a España de forma permanente, aunque sí visitará su país con frecuencia.Él mismo afirma en su carta que seguirá viviendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, "donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida”.Y el monarca emérito español añade a continuación que "como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos".La posibilidad del regreso, aunque no de forma permanente, se había venido manejando en círculos políticos desde que el pasado miércoles 2 la Fiscalía del Tribunal Supremo archivase las investigaciones abiertas sobre sus posibles actividades delictivas.Se puso así fin a casi dos años de investigación por el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras ferroviarias en Arabia Saudí, el supuesto uso de tarjetas opacas al fisco a cargo de un empresario mexicano y la posible ocultación de patrimonio en la isla de Jersey.Según los argumentos del Ministerio Público, no fue posible procesarlo porque algunos de los hechos investigados se dieron antes de su abdicación en el año 2014, cuando era inviolable según la Constitución; o bien por falta de pruebas; o por las dos regularizaciones fiscales por más de cinco millones de euros, que hizo en 2020 y 2021.Debido a estas investigaciones, el 3 de agosto de 2020, y sin comunicarlo a la opinión pública, Juan Carlos se mudó de España a la capital de los Emiratos Árabes Unidos, donde desde entonces contó con la protección de la familia real saudí.Además de mencionar aquellos días, en su carta, Juan Carlos especifica que quiere organizar su vida personal y lugar de residencia "en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible".Se refiere a sus problemas judiciales también en su misiva, el rey emérito español, cuando reconoce que es "consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada" y añade que lo lamenta sinceramente.No obstante, a continuación también reivindica su figura cuando subraya que "siento un legítimo orgullo por mi contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, fruto del esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles".

