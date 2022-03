https://mundo.sputniknews.com/20220308/con-tortillas-esta-artista-busca-crear-conciencia-sobre-la-violencia-contra-la-mujer--fotos-1122796903.html

Con tortillas, esta artista busca crear conciencia sobre la violencia contra la mujer | Fotos

Con tortillas, esta artista busca crear conciencia sobre la violencia contra la mujer | Fotos

Un papel morado con consignas contra la violencia feminicida y a favor de la sororidad entre mujeres envuelve tortillas en distintos puntos de venta de la... 08.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-08T16:23+0000

2022-03-08T16:23+0000

2022-03-08T16:23+0000

américa latina

🎭 arte y cultura

ciudad de méxico

méxico

belo horizonte

universidad federal de río de janeiro (ufrj)

brasil

mujeres

día internacional de la mujer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1122795636_0:0:965:543_1920x0_80_0_0_7ed0af48f148962d7d3f2c4fc5b793f2.jpg

Se trata del proyecto Tort(guerr)illa, impulsado por la artista visual brasileña Marilá Dardot, quien estudió bellas artes en la Universidad Federal de Río de Janeiro y vive en la capital de México desde hace un año y medio, en coordinación con el proyecto artístico feminista No voy sola.La artista basó su acción artística en archivos históricos del feminismo en México, de donde seleccionó cinco frases para imprimirlas en papel tortilla y distribuirlas en distintos puntos de venta de la Ciudad de México, explicó No voy sola."Para mí era importante hacer llegar una acción fuera de la marcha (del 8M)", explica la artista de Belo Horizonte."Yo te digo ahora que no estamos solas, que somos millones con la misma historia y que separadas nos quieren tener porque juntas jamás nos podrán vencer", expresa uno de los papeles que envolverán este martes 8 de marzo uno de los alimentos más importantes y significativos de la cultura mexicana.La integrante de No voy sola Virginia Roy relata, a su vez, que uno de los objetivos de esta acción artística es involucrar a las participantes de manera activa y generar comunidad, en vez de construir símbolos que, pese a su elocuencia, no involucren de manera directa a las personas.Además, Roy estima que la tortilla recupera la identidad mexicana desde una perspectiva íntima, pues se elabora en fogones al interior de las casas de las mujeres en el país.Dardot subraya que las consignas impresas en papel de tortillería fueron extraídas de revistas feministas que se publicaron en México entre las décadas de 1970 y 2000, además de considerar que todas son frases muy actuales."Son frases que hablan de la situación de la mujer, de la lucha colectiva, que sólo juntas se puede lograr un cambio", declara la brasileña en un video promocional de la acción."Por la vida y la libertad de las mujeres, fin al feminicidio", es otra de las consignas recuperadas en este papel presente en la vida cotidiana de la capital del país.

https://mundo.sputniknews.com/20210309/cientos-de-mexicanas-conmemoraron-un-8m-entre-protestas-muros-y-gases-lacrimogenos-1109682597.html

https://mundo.sputniknews.com/20220308/restauran-las-bicicletas-abandonadas-para-apoyar-a-mujeres-en-la-ciudad-de-mexico--video-1122794683.html

ciudad de méxico

méxico

belo horizonte

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🎭 arte y cultura, ciudad de méxico, méxico, belo horizonte, universidad federal de río de janeiro (ufrj), brasil, mujeres, día internacional de la mujer