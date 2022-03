https://mundo.sputniknews.com/20220305/brigada-de-paz-marabunta-de-resignificar-el-barrio-a-cuidar-las-marchas-feministas-en-la-cdmx-1122634958.html

Brigada de Paz Marabunta: de resignificar el barrio a cuidar las marchas feministas en la CDMX

Brigada de Paz Marabunta: de resignificar el barrio a cuidar las marchas feministas en la CDMX

'La roca' está enclavada en lo que antiguamente era el cerro de Guerrero y hoy es la colonia Gabriel Hernández, uno de los barrios más marginados de la Ciudad... 05.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-05T16:33+0000

2022-03-05T16:33+0000

2022-03-05T16:33+0000

américa latina

sociedad civil

activismo

méxico

el 8 de marzo: día internacional de la mujer 2020

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1122670756_0:74:1600:974_1920x0_80_0_0_8270c785722a46939c2fb145a0a6dc60.jpg

A principios de la primera década de los 2000, el lugar que resalta por sus murales y sus altos pisos a la entrada de una de las escalinatas que dirigen a las casas construidas a lo largo del cerro, estaba totalmente abandonado, recuerda Araceli Buendía, quien junto con Miguel, fundó Marabunta. "El lugar se prestaba para que los chicos delinquieran, se metían a drogarse", apunta la mujer en entrevista con Sputnik desde el teatro de La Roca en donde se exhibe una galería fotográfica de la labor que Marabunta realiza durante las movilizaciones que se realizan en la Ciudad de México. Fue justamente una marcha feminista la que convirtió a la brigada en blanco de señalamientos, los cuales incluso vinieron desde la Presidencia de México. "Mucha falsedad, mucha hipocresía, mucha manipulación", señaló Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa del 9 de marzo de 2021, pero la estocada llegó cuando TV Azteca lanzó una nota asegurando que eran un grupo que alentaba a la violencia. "Quítate que ahí viene la que defiende a las feministas" fue uno de los muchos comentarios que Araceli llegó a escuchar de sus propios vecinos tras el linchamiento mediático al cual Marabunta fue expuesto; sin embargo, los señalamientos no es algo nuevo para la agrupación. Desde sus inicios, el grupo fue blanco de críticas, primero incluso desde su colonia. "No toda la la la comunidad este nos apoyaba ahí de repente se molestaban porque cerrábamos una calle para hacer actividades con los chavitos", recuerda la fundadora en entrevista con Sputnik. Miguel y Araceli, los iniciadores, se conocen desde la década de los 80, ambos oriundos de la Gabriel Hernández, expuestos a la violencia y a las drogas, de las cuales fueron consumidores junto con su grupo de amigos de la época; varios de ellos asesinados o muertos por problemas de adicción. Ante el panorama poco alentador que haber nacido en un barrio marginado les marcaba, Araceli y Miguel decidieron comenzar un grupo juvenil enfocado a realizar obras de teatro, una actividad que les dio la oportunidad de ver más allá de su realidad. Sus montajes fueron presentados desde colonias y zonas marginadas, en la Basílica de Guadalupe hasta en Canadá. No cobraban nada por acercar la cultura hasta donde no llegaba, pero aceptaban donaciones para sus vestuarios y la escenografía. Sin embargo, aunque el teatro les ayudó, Araceli y Miguel se dieron cuenta que no podían estancarse en esta disciplina, pues los jóvenes que se acercaban necesitaban otro tipo de intervención y por ello la iniciativa mutó a una casa cultural que tuvo su primera sede en el patio del fundador. Fue en 2007 cuando, tras su visita a un foro, la Organización de las Naciones Unidas asesoró a Marabunta para que la organización solicitara ayuda gubernamental y con ella consiguieron que el lote baldío en donde hoy está La roca pasara a ser de su propiedad y en 2010 por medio de otra iniciativa consiguieron construir el lugar. Su incursión en las marchas La primera vez que Marabunta acudió a ayudar a los manifestantes fue el 1 de diciembre de 2012 cuando durante la toma de protesta del expresidente de México Enrique Peña Nieto se registraron ataques contra los inconformes. Marabunta ya había ido a movilizaciones en calidad de manifestantes; sin embargo, tenían la costumbre de llevar botiquines por si alguno tenía un contratiempo y fue gracias a esto que comenzaron a tener contacto con uno de los contingentes que participó en la manifestación afuera de San Lázaro aquel día. "Nos empezaron a escribir diciéndonos que les estaban dando, empezamos a ver las noticias y decidimos equiparnos, ni siquiera íbamos distinguidos fuimos así completamente como civiles con nuestros botiquines", recuerda Araceli Buendía. Aquel día, Marabunta fue quienes auxiliaron y llevaron a la ambulancia a Juan Francisco Kuykendall, activista que sufrió una grave fractura craneoencefálica durante las protestas y la cual le originó otros problemas de salud que finalmente acabaron con su vida en 2014. Fue ese día que la agrupación cayó en cuenta que las autoridades poco o nada hacían por garantizar la seguridad de los manifestantes. Así nació la fase más conocida de Marabunta: la de acudir a las marchas y ayudar a quienes lo necesiten, desde manifestantes hasta policías. A Marabunta se le reconoce en las movilizaciones por sus playeras rojas y sus mochilas cargadas de herramientas de primeros auxilios, acuden con cuerdas para hacer cinturones de paz y con cascos para cuidar su propia integridad. El equipo que usan, señala Araceli es donado en especie por varias organizaciones o incluso empresas periodísticas que les solicitan armar talleres para enseñar a los reporteros cómo actuar ante una marcha complicada.

https://mundo.sputniknews.com/20220302/feministas-en-mexico-convocan-a-un-boicot-economico-en-torno-al-dia-de-la-mujer-1122537357.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

sociedad civil, activismo, méxico, el 8 de marzo: día internacional de la mujer 2020, 📝 reportajes