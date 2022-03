Marchas en Bolivia acrecientan presión para reforma judicial

https://mundo.sputniknews.com/20220307/marchas-en-bolivia-acrecientan-presion-para-reforma-judicial-1122768185.html

La Central Obrera Boliviana (COB), liderada por Huarachi, encabezó una de las tres masivas marchas que paralizaron el centro de La Paz por varias horas, al tiempo que otra protesta sindical avanzó en Santa Cruz (este) hasta el tribunal de justicia y fracasó en un intento de toma ese edificio, fuertemente protegido por policías.Además de la marcha de la COB, durante la cual los manifestantes hicieron explotar pequeñas cargas de dinamita, en el centro paceño se sucedieron una protesta de juntas vecinas y otra de organizaciones femeninas.Huarachi dijo que los sindicatos estaba "cansados de la inoperancia" de la justicia y del Gobierno ante decenas de casos en los que los empresarios simplemente no cumplían resoluciones de recontratación y pagos de beneficios emitidas por el Tribunal Constitucional."Los empresarios se burlan de la justicia, del Gobierno y de los trabajadores, y para resolver esto hay que ajustar los mecanismos de la justicia", dijo el dirigente laboral en un acto de cierre de la marcha frente al tribunal local de justicia.La marcha de mujeres, por su parte, centró sus proclamas en la denuncia de corrupción judicial por el escaso avance de procesos por feminicidios y por un escándalo de la liberación ilegal de feminicidas condenados.Huarachi dijo que la COB esperaba ser convocada de inmediato por el Gobierno a un diálogo sobre una cumbre de reforma judicial anunciada para este mes y sobre la cual todavía no se conoce la convocatoria oficial ni el temario."Si no somos atendidos, si no nos convocan a una reunión, vamos a tomar nuevas acciones. Todas las víctimas a nivel nacional se van a sumar, porque la justicia debe ser para bien, respetando la Constitución y las leyes", señaló el líder de la COB.La oposición política, organizaciones de abogados, la Conferencia Episcopal católica y otros grupos han demandando insistentemente al presidente , en el último mes, que cumpla su promesa electoral de acometer la reforma del sistema judicial como prioridad nacional.El tema quedó instalado en el centro de atención desde que el relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia judicial, Diego García-Sayán, visitara el país a mediados de febrero.

