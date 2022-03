https://mundo.sputniknews.com/20220307/gobierno-boliviano-busca-acuerdo-para-designar-nuevo-defensor-del-pueblo-1122759856.html

LA PAZ (Sputnik) — El gobierno boliviano dijo que impulsará un "acuerdo nacional" para elegir al nuevo Defensor del Pueblo, primera de varias decisiones... 07.03.2022, Sputnik Mundo

américa latina

bolivia

defensor del pueblo

asamblea legislativa plurinacional de bolivia

"Hay un tema estructural que el país tiene que entender: los dos tercios de votos. Lo que necesitamos es una Asamblea que llegue a un acuerdo nacional", dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, saliendo al cruce de protestas opositoras contra los primeros pasos dados por el parlamento para designar al Defensor.A diferencia de las dos pasadas legislaturas quinquenales en las que tenía sobrados dos tercios de votos parlamentarios, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene en la actual (2020-2025) solo mayoría simple y necesita votos de la oposición conservadora para algunas decisiones, como los nombramientos de algunas altas autoridades.Lima declaró a la televisión estatal luego de que la oposición no lograra frenar en una comisión legislativa de mayoría oficialista un proyecto de reglamento y convocatoria a selección de candidatos y posterior designación del nuevo Defensor del Pueblo, en sucesión de la actual defensora interina Nadia Cruz.Parlamentarios de las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) del expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y Creemos del gobernador Luis Camacho de Santa Cruz (este) cuestionaron especialmente que ese reglamento prohíbe la elección de personas que tuvieron participación en dictaduras y gobiernos de facto.CC y Creemos, cuyos líderes y altos dirigentes fueron parte de las fuerzas que derrocaron al Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y luego participaron en el Gobierno interino de Jeanine Áñez, denunciaron que ese reglamento vetaría a sus militantes y favorecería a los del MAS.La norma en polémica dispone que para ser Defensor los candidatos deben cumplir entre otros requisitos el de "no haber participado o estar involucrado en actos de gobiernos militares o de facto ni en la ruptura del orden constitucional".El MAS "pretende discriminar, vulnerar derechos de los ciudadanos por el supuesto hecho de haber participado de gobiernos de facto. Ellos quieren imponer la falsa narrativa del supuesto golpe y generar un cernidor para personas que están involucradas en los conflictos de 2019", dijo el diputado de CC, Enrique Urquidi, según el diario Los Tiempos.Lima rechazó las críticas, asegurando que el reglamento cuestionado no viola la Constitución porque no afecta al mandato de que la designación del nuevo Defensor sea hecha con dos tercios del votos del parlamento.Lima dijo que la designación parlamentaria del nuevo Defensor debería ser "un ensayo para otras instituciones que deben renovar el mandato".Señaló que el parlamento deberá designar también por dos tercios de votos al nuevo Contralor General, pues el mandato del actual expirará el primero de julio, y posteriormente a los candidatos a magistrados nacionales para las elecciones judiciales previstas para 2023.La actual defensora Nadia Cruz ejerce el cargo interinamente por resolución del parlamento tras la renuncia del defensor titular David Tezanos Pinto, en enero de 2019.Cruz ha destacado por su denuncia de las masacres de civiles ocurridas en los primeros días del gobierno transitorio de Áñez, quien ahora enfrenta juicios acusada de golpe de Estado.

bolivia

