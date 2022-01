https://mundo.sputniknews.com/20220105/un-cumpleanos-mas-a-7500-kilometros-juan-carlos-cumple-los-84-sin-fecha-de-vuelta-a-espana-1120017441.html

Un cumpleaños más a 7.500 kilómetros: Juan Carlos cumple los 84 sin fecha de vuelta a España

El rey emérito pasa su segundo cumpleaños en Emiratos Árabes Unidos. Hace casi dos años que huyó de España, acosado por los problemas con la Justicia. Su deseo... 05.01.2022, Sputnik Mundo

El 5 de enero de 1938 la ciudad de Roma vio nacer a Juan Carlos de Borbón y Borbón-Dos Sicilias. El tiempo pasó y aquel niño de infancia romana acabó en el trono de España, lugar que no llegó a ocupar su padre, Juan de Borbón. Se convirtió en jefe del Estado tras el dictador Francisco Franco, cargo que mantuvo durante casi 40 años. Un periodo de luces y sombras, más bien de lo primero gracias al cariño manifestado por parte de la ciudadanía. Sin embargo, el beneplácito de los españoles fue desapareciendo a golpe de escándalos de corrupción. Estos impulsaron que en 2014 abdicara en su hijo, Felipe VI. Pero, la polémica no abandonó su figura. Los casos de fraude no dejaron de acumularse y en 2020 tomó una decisión: abandonar el país.Hace casi dos años que Juan Carlos I reside en Abu Dabi. Lo hace en una villa de lujo de la isla de Zaya Nurai, acogido por la monarquía emiratí. Enclave en el que pasa por segunda vez un 5 de enero. El emérito cumple 84 años a orillas de las aguas del Golfo Pérsico, lejos del país que llegó a gobernar. En esta ocasión, sin la presencia de sus hijas, las infantas Elena y Cristina, quienes en 2021 acompañaron a su padre en la celebración. En 2022, se especula que lo pasará junto a varios de sus amigos, algunos venidos desde fuera de la península arábiga.En el aire queda que pueda soplar las velas en España el próximo 5 de enero. Casa Real mantiene su mutismo respecto a la vuelta del emérito al país. Es más, la institución, al igual que Moncloa, descargan en Juan Carlos I la responsabilidad de planificar su retorno. No obstante, se descarta su regreso a corto plazo.La situación de Juan Carlos I ante los tribunales bloquea su deseado viaje a España. A pesar del archivo de la investigación en Suiza sobre el supuesto cobro de 100 millones de dólares en comisiones por el tren de alta velocidad a La Meca y sus dos regularizaciones fiscales, la Fiscalía del Tribunal Supremo todavía mantiene las diligencias abiertas. En concreto, en relación al ferrocarril en Arabia Saudí, el presunto uso del emérito y otros familiares de tarjetas de crédito opacas y la cuenta de 10 millones de euros a su nombre registrada en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. No obstante, algunos de estos delitos habrían prescrito y otros se habrían realizado cuando era jefe del Estado y su figura era inviolable. No se descarta el archivo de la causa en España ante la imposibilidad de juzgar al emérito.Más que de España o Suiza, su principal problema con la Justicia proviene del Reino Unido. Se trata de la demanda por presuntos delitos de acoso, difamación y vigilancia ilegal presentada por Corina Larssen, examante de Juan Carlos I. Un tribunal británico decidirá en las próximas semanas si el emérito conserva su inmunidad y por tanto si se examina el caso. Este podría ser el único escollo para el que fuera monarca de regresar a Madrid limpio de investigaciones.No obstante, a pesar de una hipotética pureza judicial, la supuesta vuelta del emérito pondría en problemas al actual monarca. Felipe VI se vería envuelto en un fuerte debate social que perjudicaría la maltrecha popularidad de la institución. Cuestiones como el lugar de residencia del anterior rey suscitarían polémica. Juan Carlos I desea volver al palacio de La Zarzuela, pagado con dinero público. Casa Real niega esta petición, al igual que la de reponer el sueldo que recibía, cifrado en 161.000 euros.El rey emérito sabe que su exilio en Abu Dabi es cómodo para la monarquía. "Desde aquí no molesto a la Corona", respondió a la periodista francesa Laurence Debray. Sus problemas judiciales y la opinión pública le alejan de España. Zarzuela respira más tranquila con Juan Carlos I en Emiratos Árabes Unidos. Un hombre que cumple 84 años este 5 de enero. Quién sabrá si anotará los 85 en Oriente Medio.

