Diputado venezolano: EEUU busca intimidar a las naciones que apoyan a Rusia

El periódico estadounidense The New York Times publicó el sábado información sobre la presunta visita de un grupo de funcionarios de Estados Unidos a Venezuela para reunirse con el Gobierno de ese país, con el presunto objetivo de aislar al presidente ruso, Vladímir Putin, ante la operación militar que comenzó en Ucrania el pasado 24 de febrero.Hasta el momento, esta agencia no ha podido confirmar la supuesta reunión entre el Gobierno venezolano, funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado.Al respecto, el diputado recordó que el Gobierno venezolano ha sostenido conversaciones con diferentes actores internacionales para exponer el efecto que han tenido las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos en su país.Chávez no descartó que, de alguna forma, se haya presionado a Venezuela, al igual que a otras naciones de América Latina con el objetivo de que cambien su postura respecto a Rusia."Lo que han venido aplicando (Estados Unidos) en muchos países de la región de tratar de presionar, de intimidar a los gobiernos de esas naciones, para que depongan la actitud del respaldo a la operación militar especial que Rusia ha iniciado en contra del nazismo en Ucrania, y toda la suerte de crímenes, de genocidios, de persecuciones a la población ruso parlamente", expresó.El diputado consideró que el mundo está presenciando una situación de disputa de la hegemonía por parte de Estados Unidos, que no acepta el surgimiento de potencias como Rusia, China o Irán.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que su país está preparado para comenzar un proceso de diálogo diplomático con Estados Unidos, luego de tres años de haber roto relaciones.A la par, Maduro ha ratificado su absoluto respaldo al presidente de Rusia y los vínculos políticos y comerciales que se han incrementado en los últimos años de forma acelerada, debido al bloqueo contra la nación sudamericana.Extensión de medida de EEUU contra VenezuelaLa extensión de la orden ejecutiva 13962 en la que EEUU declara a Venezuela como una amenaza para su seguridad, es una acción desesperada, opinó Julio Chávez.Desde el año 2015, cuando el expresidente de EEUU, Barack Obama (2009 -2017), firmó la referida orden ejecutiva, el Gobierno venezolano denunció que se abrían las puertas a peligrosas medidas económicas contra su nación.Después de siete años, la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro de EEUU han aplicado más de 500 sanciones a altos funcionarios venezolanos y contra las principales industrias del país, lo cual ha impactado en su economía.A ello se suman campañas internacionales, intentos de golpes de Estado y respaldo a procesos de desestabilización, expuso Chávez.La permanencia del presidente venezolano, pese a las presiones ejercidas por la Casa Blanca, sostuvo el legislador, son una muestra del "fracaso de la política de la política expansionista e injerencista de EEUU en contra de Venezuela".Este tipo de medidas, agregó el diputado, han sido utilizadas por el Gobierno de EEUU para intentar chantajear a las autoridades venezolanas,Sin embargo, sostuvo que la determinación del Gobierno entorno a una diplomacia de paz, inscrita en la multipolaridad, no ha permitido que la revolución bolivariana cambie su rumbo político.

