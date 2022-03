https://mundo.sputniknews.com/20220306/partido-socialista-unido-de-venezuela-acompana-lucha-de-rusia-contra-el-nazismo--1122726482.html

Partido Socialista Unido de Venezuela acompaña la "lucha de Rusia contra el nazismo"

Con la participación de más de 1.500 delegados de todo el país y representantes internacionales de 4 continentes, el partido fundado por Hugo Chávez en 2007... 06.03.2022, Sputnik Mundo

El V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) comenzó con un mensaje de solidaridad con la Federación de Rusia, que enfrenta un conjunto de hostilidades dirigidas por EEUU y la OTAN y lleva adelante desde el pasado 24 de febrero una "operación militar especial" en Ucrania que busca la "desmilitarización y desnazificación" en el Este de Europa.El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, saludó a las delegaciones internacionales presentes en la instalación del congreso, y destacó la presencia del embajador de Rusia en Caracas, Serguéi Mélik-Bagdasárov, quien se encontraba junto con los representantes diplomáticos de Cuba, Nicaragua y China.“El Partido Socialista Unido de Venezuela acompaña la lucha de Rusia contra el nazismo”, afirmó Cabello.Acompañado en el escenario por el líder boliviano Evo Morales, el número dos del chavismo indicó que la agenda internacional es fundamental para el PSUV y recordó que el fascismo que ha resurgido con el conflicto en Ucrania lo sufrió Venezuela durante las violentas manifestaciones opositoras de 2017."Resistir, renacer, revolucionar"El V Congreso del PSUV llega luego de unas elecciones regionales en las que la alianza de partidos y movimientos oficialistas lograron una amplia victoria territorial, con el triunfo en 19 de las 23 gobernaciones, pero con una merma en la participación del chavismo que se ubicó por debajo de las opciones opositoras en el número total de votos.Eso ha despertado —señala Cabello— ciertas inquietudes en la militancia y la dirigencia partidaria, que obligan a revisar lo hecho hasta ahora, sin la urgencia electoral como prioridad, ya que las próximas elecciones serán recién en 2024 con los comicios presidenciales. Para el dirigente chavista se trata de una "oportunidad histórica" para el debate interno."Debemos detener la caída del apoyo revolucionario, llegar a un punto de inflexión y disparar nuevamente hacia arriba. Nuestro presidente Nicolás Maduro ha propuesto 3R para la nueva época de transición al socialismo: seguir resistiendo los ataques del imperialismo, revolucionar todo y un renacer de las fuerzas revolucionarias", detalló.El primer vicepresidente del partido de Gobierno recordó la muerte del líder revolucionario Hugo Chávez, hace 9 años, y cómo pese a su ausencia el proceso bolivariano continúa el camino de su fundador, enfrentando "ataques, bloqueos y sanciones".El debate económicoLa presidenta del Partido de la Izquierda Europea vino por primera vez a Venezuela en 2013, para los funerales de Hugo Chávez. Hoy, 9 años después, reflexiona sobre los cambios en el terreno económico que ha experimentado el gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar las sanciones impuestas por EEUU, caracterizados por la liberalización de controles estatales e incentivos al sector privado."Este congreso va a marcar los futuros 4 años y me interesa mucho saber hacia dónde irán esos cambios. El discurso de Diosdado Cabello apunta hacia un proyecto socialista, claramente de izquierda; pero en el tema económico yo creo que están intentado un cambio más ligado al progresismo que al socialismo", opina Mola.Al ser consultado por Sputnik sobre las transformaciones económicas que ensaya Venezuela, el economista y diputado del PSUV Jesús Farías respondió que "nadie debería escandalizarse, porque las revoluciones cambian".Para el parlamentario, con las discusiones sobre la nueva economía que tendrán lugar en el quinto congreso partidario se inicia un debate nacional, con la participación de toda la sociedad, para apuntalar la transición al socialismo “ajustada a las particularidades venezolanas, con una economía de transición”."La transformación de la economía es uno de los mayores retos de la revolución bolivariana, y las revoluciones que lograron sobrevivir, la china, la vietnamita, la cubana están experimentando cambios. La política tiene que adaptarse siempre a las condiciones reinantes, no a los deseos. Por lo tanto, estamos hablando de una economía abierta a todos los factores productivos que quieran participar en un modelo de desarrollo que apunta al despliegue de las fuerzas productivas pero también a elementos básicos como la justicia en la distribución de la riqueza", concluyó Farías.Chávez y el nuevo orden mundialPara el dirigente chileno Carlos Casanueva, representante del Movimiento Continental Bolivariano, el legado de Hugo Chávez está presente en la solidaridad con la revolución bolivariana."Nosotros estamos participando en este congreso, sobre todo, para entregar el respaldo a esta revolución asediada por el imperio, en una fecha muy importante por lo que significa Hugo Chávez para todos nosotros", expresa Casanueva en conversación con Sputnik.Este militante internacionalista, opina que el mundo vive hoy un momento muy parecido al que la humanidad presenció con la denominada Crisis de los Misiles en 1962, y asegura que la nueva geopolítica mundial planteada por Hugo Chávez es más necesaria que nunca.El dirigente comunista argentino Jorge Kreyness, coincide en que los gobiernos de EEUU y el Reino Unido buscan poner freno a "un mundo multipolar, como señalara oportunamente Hugo Chávez"."Aquella categoría planteada por Chávez, cuando hablaba del mundo pluripolar y multicéntrico, es la manera como hoy a nivel global luchamos por el socialismo y el bienestar de nuestros pueblos", apunta Kreyness.Para este dirigente del Partido Comunista de la Argentina, quien es también periodista, Rusia está librando una batalla integral y la guerra comunicacional, quizá, sea la más difícil de vencer.Kreyness cita el ejemplo del cierre de las transmisiones de los medios de comunicación rusos Sputnik y RT ordenado por la Unión Europea, porque "en el terreno comunicacional, donde el imperialismo predomina, no puede soportar la existencia de otras voces"."Acá falta un actor por intervenir, que no se ha pronunciado todavía, en la lucha por la paz, por el desarme y la disolución de la OTAN, que son los pueblos del mundo. La correlación de fuerzas cambiará si los pueblos del mundo comienzan a movilizarse contra el imperialismo", finalizó el dirigente argentino.El V Congreso del PSUV se desarrollará durante los próximos días con ponencias, debates, mesas de trabajo, y finalizará el próximo 9 de marzo con una movilización en Caracas por el Día Internacional de la Mujer.

