Diputado venezolano: EEUU usa a Europa para imponer su objetivo de someter a Rusia

Diputado venezolano: EEUU usa a Europa para imponer su objetivo de someter a Rusia

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de EEUU utiliza a Europa para conseguir su objetivo de someter a Rusia y frenar su crecimiento económico, dijo en entrevista... 23.02.2022

2022-02-23T23:08+0000

2022-02-23T23:08+0000

2022-02-23T23:08+0000

Para Chávez la intervención de la OTAN "muestra la desesperación" de Estados Unidos y sus aliados ante el fracaso de las sanciones y el bloqueo contra Rusia."Es una forma de reconocer lo fallido de todas las sanciones, el bloqueo contra Rusia, que no ha dado resultado, y que por el contrario ha fortalecido el liderazgo de Rusia en Europa", acotó.La Casa Blanca, expresó el parlamentario, intenta imponer la hegemonía de EEUU por la vía militar."Rusia ha resistido y se ha levantado con mucha dignidad y fuerza, y le está disputando la influencia y la hegemonía en la región euroasiática, a una decadente y muy golpeada economía estadounidense", afirmó.En cuanto a la decisión que tomó el lunes 21 el presidente ruso Vladímir Putin, de reconocer como repúblicas a Donetsk y Lugansk, Chávez destacó que forma parte de la jugada diplomática del Kremlin, ante el "inminente ataque de la OTAN contra Rusia".Lo que ha pasado en la región de Donbás, sostuvo el diputado, "ha sido un genocidio" contra una población ruso parlamente que mantiene identidad con Rusia."Ucrania en una actitud fascista pretende acabar con esos nexos. Rusia reconoce que son repúblicas independientes, que no comparten la idea de formar parte de la OTAN. Que son países y pueblos que aspiran a vivir en paz, y que reconocen y agradecen a Rusia por el respeto, por el principio de autodeterminación de su soberanía y su independencia", afirmó.Chávez considera que la postura de Putin cambia el panorama, "porque se trata de repúblicas independientes que están siendo sometidas y agredidas por la OTAN".Una solución a este conflicto, resaltó el diputado, es vital para la paz del mundo y consideró que las soluciones deben estar enfocadas en rescatar el acuerdo de Minsk, firmado tras las protestas de 2014."La solución tiene que ser sobre la base del respeto a los acuerdos de Minsk y a lo que establezca el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el respeto al derecho internacional que ha sido violado de manera reiterada por Estados Unidos, por la UE y Ucrania", opinó.El conflicto en Ucrania ha ido en escalada; el Gobierno de Rusia ha denunciado que su territorio se encuentra bajo la amenaza militar de la OTAN y que no cederá en la defensa de su país.

