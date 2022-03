https://mundo.sputniknews.com/20220307/anaya-arremete-contra-amlo-por-no-imponer-sanciones-a-rusia-esto-no-solo-es-tonto-es-ruin-1122746885.html

Anaya arremete contra AMLO por no imponer sanciones a Rusia: "Esto no solo es tonto, es ruin"

Anaya arremete contra AMLO por no imponer sanciones a Rusia: "Esto no solo es tonto, es ruin"

El excandidato presidencial mexicano Ricardo Anaya volvió a criticar al mandatario actual, Andrés Manuel López Obrador. Esta vez por negarse a aplicar... 07.03.2022, Sputnik Mundo

"Yo tengo propuestas: pongámonos por favor del lado correcto de la historia: condenemos con todas sus letras la injusticia y adoptemos las sanciones contra Rusia. Seamos solidarios con el pueblo ucraniano que lucha por defender su libertad y hagamos lo correcto, porque ser tibios hoy es estar del lado del tirano y de los dictadores", subrayó en su video semanal recien publicado.De este modo subrayó que con la decisión de López Obrador de no imponer restricciones contra Rusia, el presidente "demuestra que no entiende al mundo".Anaya recordó que a raíz de las sanciones a nivel mundial, el rublo se ha devaluado hasta 50%, mientras que el país que usualmente es neutral ante cualquier tipo de conflicto, Suiza, ha aplicado restricciones también.Tanto el presidente mexicano, como el canciller Marcelo Ebrard ha subrayado en repetidas ocasiones que el país siempre está a favor de la paz y actúa bajo el principio de no intervención, sin embargo ha comentado que no prevén imponer sanciones unilaterales contra Rusia."No vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico porque queremos mantener buenas relaciones con todos los Gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto", respondió el mandatario ante la pregunta realizada por Sputnik durante su rueda de prensa del 1 de marzo.Asimismo, Ebrard señaló que a pesar de que México no tiene contempladas sanciones unilaterales, el país estaría obligado a imponer las restricciones que se aprueben en el Consejo General de la ONU.

